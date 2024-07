Bugas mibarato tungod sa EO 62

Gipaabot nga mas makada­ginot ang mga konsumidor sa dakbayan sa Sugbo tu­ngod sa pagkunhod sa pre­syo sa bugas sa pipila ka lokal nga merkado, ilabi na sa Carbon Market Complex.

Ang pagkunhod, nga sagad naa sa P3 ngadto sa P4 matag kilo, nagtimaan sa dakong kahupayan alang sa mga badyet sa panimalay nga posibleng makadaginot ang mga konsumidor hangtod sa P20 sa ma­tag lima ka kilo nga mapalit.

Niadtong Hunyo 20, gipahibalo sa publiko ang pagkunhod sa presyo sa bugas subay sa Executive Order (EO) No. 62 ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagmando sa pagpaubos sa taripa sa imported nga bugas gikan sa 35 porsyento ngadto sa 15 porsyento.

Si Erwin Gok-ong, chairperson sa Cebu Market Vendors MultiPurpose Cooperative, nitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa phone interview niadtong Hulyo 21, 2024, nga ang tanang brand sa imported nga bugas, lakip na ang local varieties sama sa Ganador, nipaubos sa ilang presyo sa merkado.

Dugang pa niya nga ang pagkunhod sa presyo sa bugas tungod lamang sa EO 62 o nailhan usab nga “Modifying the Nomenclature and Rates of Import Duty on Various Products.”

Gipasabot ni Gok-ong nga ang pipila ka mga markdown sa presyo dayag nga nakita 10 ka adlaw ang milabay sa imported ug local brands, gikan sa P63 ngadto sa P60 ug P62 ngadto sa P58 hangtod karon.

Bisan pa sa mga pag-u­sab-usab sa presyo sa bugas, ang lokal nga hepe sa merkado nakamatikod nga ang mga margin sa ginansya sa mga vendor, nagpabilin nga lig-on samtang sila nag-adjust sa mga presyo aron mapakita ang mga gasto ug panginahanglanon sa merkado.

Dugang pa niya nga pareho nga nakabenepisyo ang mga konsumidor ug rice vendors sa kalit nga pag-ubos sa presyo tungod kay nakatabang kini sa pagsaka sa baratilyo sukad nga mius-os ang presyo sa bugas.

“Sa pagkakaron, nitaas gyud ang halin kay barato na ang bugas. Ang bag-o nga pagbag-o sa presyo nakabenepisyo sa mga konsumedor tungod kay ang dako nga pagkunhod, nagpagaan sa mga palas-anon sa panalapi, nga nagtugot sa mga pamilya sa paggahin og mga tinigum alang sa ubang mga kinahanglanon nga palaliton sama sa mga de-latang mga butang ug mga itlog,” matod ni Gok-ong.

Si Gok-ong niingon usab nga ang presyo sa mga pagkunhod sa P2 ngadto sa P3 matag kilo gipaabot sa mosunod nga mga adlaw.

MISUPAK

Sa nangaging kalamboan sa istorya, ang kamandoan sa EO 62 nakadawat og mga reaksyon gikan sa mga mag-uuma ug nagkalainlaing grupo sa agrikultura nga nagsang-at og petisyon alang sa certiorari ug pagdili sa Korte Suprema.

Gusto sa sektoral nga mga grupo nga wagtangon ni Presi­dente Ferdinand Marcos Jr. ang EO 62 nga may kalabotan sa kaayohan sa mga lokal nga mag-uuma ug sa ilang mga produkto. Ang mga petitioner mao ang Magsasaka Partylist, Samahang Industriya ng Agrikultura, Federation of Free Farmers Inc., United Broiler Raisers Assn. 1 Inc. ug Sorsoro Ibaba Development Cooperative. / DPC