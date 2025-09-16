Bugas nga natambak sa bodega sa Mandaue, di na pabayran sa Kapitolyo

Adunay bag-ong kasabutan ang Kapitolyo ug Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue aron mahiluna ang kabutangan sa tag P20/kilo sa bugas nga nangadaot ubos sa Sugbo Merkado Barato (SMB) program.
Matod ni Aldwin Empaces, Assistant Administrator sa Kapitolyo nga nasabutan nila ni Gobernador Pamela Baricuatro ug Mandaue City Mayor Jonkie Ouano nga pabayran na lang kadtong bugas nga nabaligya na.
Inay nga makabayad og P1,077,000, ipaagi na lang kini sa ayuda ngadto sa mga konstituente sa siyudad.
Gidugang niya nga ang sobra nga bugas nga dili na pwede kaunon sa tawo, mahimong ibahog sa tahop aron ipakaon sa hayop. Samtang subay niini gikatakda sab nga mobisita si Baricuatro sa Mandaue aron mahisgutan ang dugang kalambuan sa siyudad.
Kahinumdoman nga ubos sa milabay nga administrasyon, ang SMB program naglakip sa distribusyon sa NFA rice nga gibaligya og tag P20/kilo. / ANV