Bugas nga tag P20 kilo ibaligya sa Cebu City sa di pa matapos ang Disyembre

Andam na ang Dakbayan sa Sugbo sa pagpatuman sa P20-per-kilo rice program sa dili pa matapos ang tuig, nga adunay 10,000 ka sako sa bugas alang sa inisyal nga pag-apudapod sa piniling mga barangay.
Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival niadtong Martes, Disyembre 16, 2025, nga ang suplay gikan sa Food Terminal Inc. (FTI), nagtumong sa paghatag og barato nga bugas sa mga pamilya nga ubos nga kita.
“Barangays themselves will set the rules and manage who gets access. They know their communities best, and they will ensure that the rice goes to those who really need it," matod pa sa mayor.
Dugang pa niya nga kadtong bugas nga dili mahalin ipadala sa laing barangay diin adunay taas ang demand sa mas barato nga bugas kini aron malikayan nga adunay mausik ang maong suplay og mapahimuslan sa nagkinahanglan.
Gipasiguro sab ni Archival ang mga senior citizen dili maglisod nga maka-avail sa maong subsidized rice tungod kay aduna na silay access sa mga Kadiwa outlet, lakip na kadtong mga nahimutang duol sa compound sa FTI sa Barangay Tejero. Ang pagpili sa mga benepisyaryo himuon pinaagi sa pakig-alayon tali sa mga kapitan sa barangay ug sa Department of Social Welfare and Services (DSWS).
“Barangay officials are aware of who really needs help,” sigon pa ni Archival. / CAV