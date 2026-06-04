Bugasok Falls: Tinagoang bahandi sa Argao

Niño Bascon / Nagsuwat
Niño Bascon ug Jefferson Rodrigo /Mga hulagway
Niadtong Sabado, Mayo 30, 2026, akong gigahin ang akong panahon aron motambong sa usa ka gipaabot nga tinuig nga kalihukan nga giorganisar sa akong higala nga si Jeferson Rodrigo. Ang maong kalihukan nga gitawag og Hamak Sangit Version 5, gipahigayon sa Lantoy Campsite sa Sitio Cabalawan, Barangay Tabayag, Argao, usa sa mga lungsod sa habagatang Sugbo nga nailhan sa iyang matahom nga kabukiran ug natural nga mga talan-awon.
Alang sa daghang mahigugmaon sa gawasnong kalihukan, ang maong panagtigom usa na ka dakong hinungdan sa pagsaulog. Apan alang kanako, ang tinuod nga kahinam anaa sa panaw padulong sa campsite ug sa mga talagsaong talan-awon nga among nasugatan sa dalan.
Isip usa ka mountaineer nga dugay na nga nagsuroy sa nagkalainlaing kabukiran sa Pilipinas, nakakat-on ko nga bisan pila na ka bukid ang akong nasaka, ang matag trekking adunay kaugalingong estorya ug kasinatian. Ang pagbati sa pagpaabot sa umaabot nga mga talan-awon, ang mga kahibulongan sa kinaiyahan, ug ang yano nga paglakaw makapadasig.
Usa sa labing makapahinumdom nga bahin sa among pagsaka mao ang agianan subay sa Bugasok River. Dinhi nahimutang ang usa sa mga tinagong bahandi sa Argao—ang matahom nga Bugasok Falls sa Barangay Conalum.
Sa wala pa makita ang falls, una sa tanan madungog ang kusog nga tingog sa tubig nga naghaguros taliwala sa kalasangan. Layo sa kasaba sa siyudad, ang lugar nagtanyag og talagsaong kahilom ug kalinaw. Ang bugtong madungog mao ang walay hunong nga pagdahunog sa tubig nga nag-ambak gikan sa batoong pangpang.
Alang sa mga biyahero nga nangita og lugar aron makapahulay ug makigdugtong pag-usab sa kinaiyahan, ang Bugasok Falls usa ka hingpit nga destinasyon. Wala kini napuno sa komersiyal nga atraksyon o dagkong pasilidad. Hinuon, ang iyang katahom makita sa kasayon ug kaputli sa palibot; ang tin-aw nga suba, ang mga batuong pangpang, ug ang preskong hangin nga naglibot sa tibuok dapit.
Ang pag-abot sa falls usa sab ka bahin sa panimpalad. Ang pagsubay sa agos sa suba nagdugang og kahinam ug hagit sa trekking. Ang pagtabok sa mga bato, pag-agi sa dili patas nga agi-anan, ug pagpaminaw sa walay hunong nga awit sa tubig naghimo sa panaw nga sama ka bililhon sa destinasyon mismo.
Sa among paglakaw, nakasugat kami og kabataan nga nangaligo ug nagdula sa sapa aron makapabugnaw gikan sa kainit sa adlaw. Ang ilang katawa ug kalipay midan-ag sa malinawon nga kahimtang sa lugar ug nagpahinumdom sa yano apan bililhong relasyon tali sa komunidad ug sa kinaiyahan.
Sa panahon karon diin daghang tawo ang nangita og tinuod ug dili komersiyal nga kasinatian, ang Bugasok Falls nagpamatuod nga ang labing dili malimtan nga mga panimpalad kasagaran makaplagan sa mga hilom ug natagong dapit sa kinaiyahan nga naghulat lamang nga madiskobrehan.
Alang sa mga pangutana, i-message lang ang ilang Facebook page, Bugasok Falls./