Bugaw nasikop kay polis nasaypan nga kustomer

DUHA ka menor de edad ug usa ka 25-anyos nga babaye ang malampuson nga na-rescue samtang tulo ka bugaw ang nadakpan sa Toledo City Police Station.
Kini pinaagi sa ilang Women and Children Protection Desk (WCPD) uban sa City Social Welfare and Development Office (CSWDO)ug Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa sulod sa duha ka KTV Bar sa Dakbayan sa Toledo sa Sabado sa gabii, Septiyembre 27, 2025.
Ang unang pag-rescue nahitabo sa usa ka KTV bar sa Sityo Sta. Ana, Barangay Poblacion, Toledo alas 7 sa gabii.
Nadakpan ang bugaw nga si alyas Anne, 26, lumad nga taga Siyudad sa Baybay, Leyte apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Tubod, Toledo.
Naluwas sa mga sakop sa CSWDO, DSWD ug WCPD sa Toledo Police ang 15-anyos nga dalagita mga taga Barangay Poblacion sa Toledo.
NAGTUO’NG KUSTOMER
Sa imbestigasyon sa kapulisan nga samtang nag-monitor ang intelligence personnel sa Toledo PNP kalit lang sila nga giduol sa suspek ug nitanyag kini og babaye nga mohatag sa lawasnon nga kalipay bugti sa bayad.
Nakigsabot dayon ang mga polis sa bugaw ug nibungat kini og presyo nga P2,000 kay ang babaye nga mohatag sa serbisyo usa man ka menor.
Nakig-alayon dayon ang mga polis sa CSWS ug DSWD aron ipahigayon ang pag-rescue ug sa dihang niabot na ang 15-anyos nga biktima ila dayon kini nga gisignit samtang ang bugaw ilang gidakop.
IKADUHANG OPERASYON
Samtang pagka alas 10:30 sa gabii sa susamang adlaw nakadawat og impormasyon ang kapulisan sa Toledo nga duna sa’y laing duha ka babaye nga gibugaw sa usa ka motel sa Barangay Luray II.
Gihimo dayon ang rescue operation alas 11 sa gabii nga niresulta sa pagkasikop sa mag-live-in partner nga maoy nagbugaw sa 17, taga Carmen Toledo ug 25-anyos nga taga Barangay Luray Toledo.
Ang nasikop giila nga silang alyas Mea, 22, nga taga Barangay Luray 1, ug alyas Gene, 25, nga taga Barangay Captain Claudio, Siyudad sa Toledo.
Sama sa unang nadakpan, gitanyag sa duha ka bugaw ang duha ka biktima sa tag P2,000 matag customer bugti sa lawasnon nga kalipay. Ang mga na-rescue nga mga biktima kasamtangan nga gipahimutang sa buhatan sa CSWDO aron ipaubos sa intervention.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Wilfredo Alarcon Jr., ang hepe sa Toledo City Police Station, nga ang pagdakop sa mga bugaw ug pag-rescue sa mga biktima kabahin sa proactive measure sa kapulisan.
Kalapasan sa Republic Act 10364 o Human Trafficking in Person in relation sa RA 7610 ang atubangon nga kaso sa mga suspek nga nagbugaw sa mga biktima. / AYB