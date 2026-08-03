Bugno sa 2 ka tinun-an sa Talamban, nag-viral

Gipatawag sa mga awtoridad ang mga ginikanan sa duha ka Grade 7 nga tinun-an, kauban ang guidance counselor, class adviser, ug mga opisyal sa barangay alang sa usa ka case conference human nag-viral sa social media ang video sa ilang pagsumbagay duol sa San Isidro Parish Church sa Barangay Talamban, Dakbayan sa Sugbo.
Nahitabo ang maong insidente tali sa mga estudyante sa Talamban National High School niadtong Hulyo 29, 2026, sa alas 2:00 sa hapon, apan nagsugod kini og katap online niadtong Lunes, Agusto 3, 2026.
Tungod sa maong video, gilihok dayon kini sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Talamban Police Station ug Gender and Development (GAD) Focal Person pinaagi sa pakig-alayon sa principal sa tunghaan nga si Mrs. Juanita Geraldes aron mailhan ang mga nalambigit.
Pinaagi sa gihimong case conference, nagkahiusa ang tanang habig nga ipaubos ang duha ka tinun-an sa diversion program nga dumalahon sa Department of Social Welfare and Services (DSWS) sa barangay sa pakig-alayon sa tunghaan.
Nakaangkon sab og malinawong kasabutan ang duha ka pamilya bahin sa medical examination ug sa pagbayad sa mga gastuhan sa pagpatambal sa biktima.
Nipasalig sab ang tunghaan nga mas pahugtan pa nila ang pag-monitor sa ilang mga estudyante ug magpatuman og saktong interbensyon aron dili na masubli ang maong insidente. / AYB