Buhi pa ang paglaom sa Gin Kings

Buhi pa ang paglaom sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga makasulod sa crossover quarter-finals human nila gipanghubog ang Phoenix Super LPG Fuel Masters, 106-89, niadtong Dominggo, Oktubre 18, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Ynares Center sa Antipolo City.
Sa kadaugan, temporaryong nakuha sa Gin Kings ang ikaupat nga puwesto sa Group B dala ang 4-5 nga rekord.
Aron hingpit nga makasulod sa quarter-finals, ang Gin Kings kinahanglan pa modaog sa katapusan nilang duwa sa group eliminations batok sa Blackwater Bossing.
Kon mapilde ang Gin Kings ning sangkaa, adunay komplikasyon nga mahitabo nga posibleng makataktak kanila.
Ang Fuel Masters nga nakasulod nang daan sa quarter-finals, nahagbong 5-4 nga rekord.
Sa laing duwa, gipatapsingan sa Converge FiberXers ang TNT Tropang 5G, 114-112, sa Group A. / ESL