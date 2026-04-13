Buhion pagbalik ang cebu

Nagkanayon si Cebu sportsman Lorenzo “Chao” Sy nga tinguha niyang buhion pagbalik ang nagkamingaw nga boksing sa Sugbo, nga gitawag kaniadto isip “Mecca of Boxing” sa Pilipinas.
Mao kini ang gipadayag ni Sy kagahapon, Lunes, Abril 13, 2026, sa La Fortuna Bakery sa Osmeña Blvd. atol sa opisyal nga paglusad sa gipasiugdahan sa Chao Sy International Promotions nga mao ang “Fist of Fury X - The Eliminator” boxing event.
Ning maong lakang, gipasabot ni Sy nga nikonsulta siya sa gitawag kaniadto isip “Godfather of Cebu Boxing” nga si Antonio L. Aldeguer, kinsa maoy founder sa bantugang ALA Boxing Stable, nga nisira niadtong 2020 human sa hataas nga panahon nga pag-agak sa boksing sa Sugbo sa taas nga andana.
Gibutyag ni Sy nga si Aldeguer maoy nitambag kaniya nga sa New Cebu Coliseum ipahigayon ang “Fist of Fury X-The Eliminator”, nga gikatakda karong Mayo 9, 2026.
“Gusto nako i-revive ang boksing sa Cebu, mao nay pinaka importante. Nikonsulta ko ni Aldeguer ug ni-advice siya nga ang Cebu Coliseum maoy akong pilion kay mao gyud ni ang boxing venue sukad pa sa una,” matod ni Sy.
Gikonsiderar sab unta ni Sy ang Waterfront Hotel sa Lahug nga pahigayunan sa iyang umaabot nga dakong promosyon.
“Paningkamutan nako nga every two months, kon mahimo, naa ta’y promosyon sa boksing especially sa Cebu Coliseum,” dugang ni Sy.
Gipasabot ni Sy nga ning iyang tinguha, gusto siya og saktong binukbokay ibabaw sa ring ug iyang gipasalig nga masaksihan kini sa “Fist of Fury X-The Eliminator.”
Sa main event sa promosyon, ang wala’y pildeng Sugboanon nga si Ian “The Assassin” Abne makigbatok ni Chinese Dianxing Zhu alang sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight world title eliminator bout.
Ang modaog ning sangkaa maoy mahimong mandatory challenger alang sa IBF minimumweight belt, nga kasamtangang gigunitan sa Pinoy nga si Pedro Taduran.
Si Abne nagkanayon nga nagpanikad na siya ning maong tahas ug nipasalig nga maningkamot siya’g maayo aron dili mausik kining dakong oportunidad.
Si Abne, kinsa IBF No. 4 ug sakop sa ARQ Stable, naggunit og 12-0-2, 4KOs nga rekord samtang si Zhu, kinsa IBF No. 3, adunay 16-1, 14KOs nga baraha.
Mohatag og dugang kolor sa promosyon mao ang duha ka title bouts diin mopakita’g aksyon ang duha ka mga boksidor sa Chao Sy Stable nga sila si Jimuel Arañas ug John Paul Gabunilas.
Si Arañas makigsangka ni Jeric Noynay sa Martinez Boxing Stable alang sa inilugay sa World Boxing Federation (WBF) Silver flyweight title samtang si Gabunilas makig-away ni Ramil Roda sa Omega Boxing Stable alang sa inilugay sa Philippine Boxing Federation (PBF) super flyweight belt. / ESL