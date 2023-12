Buhis sa real properties sakaan

Ang mga tag-iya og propyedad sa dakbayan sa Lapu-Lapu kinahanglang mangandam sa ilang kaugalingon alang sa usbaw sa real property taxes tungod kay ang City Government nisugyot nga i-adjust ang assessment sa mga real property sa dakbayan pinaagi sa pag-adjust sa schedule sa fair market values.

Tumong niini aron mapundohan ang nagkalain-laing mga kalihukan, proyekto ug programa sa Siyudad nga gi­­kinahanglan tungod sa paspas nga pag-uswag ug pagdaghan sa populasyon niini.

Usa ka public hearing alang sa gisugyot nga ordinansa sa pag-amendar sa mga piho nga seksyon sa City Ordinance 14-051-2017 gikatakda sa ala 1 sa hapon sa Martes, Disyembre 12, 2023 sa Lapu-Lapu City Session Hall.

Ang report sa Sangguniang Panlungsod Committee of the Whole sa gisugyot nga pag-amendar sa CO 14-051-2017, pinetsahan og Agusto 2, 2023, nagpakita nga lakip sa gisugyot nga mga amendment sa City Assessors’ Office mao ang residential, subdivision ug beach lots nga patas-an ang mga bili sa merkado nga magsukad “gikan sa 16.85 porsyento ngadto sa 780 porsyento.”

Bisan pa, gipatugbaw sa komite ang panginahanglan nga “pagpangita sa balanse tali sa panginahanglan sa pagpalambo sa pagtigom sa kita ug pagsiguro nga ang pagtaas sa mga buhis sa propyedad dili bug-at sa atong mga konstituwente.”

Busa, girekomendar sa ko­mite nga ang gisugyot nga usbaw dili molapas sa 50 porsyento sa mga karaang rates sa residential, subdivision ug beach lots, samtang dili usab molapas sa 75 porsyento sa karaang rates sa agricultural, commercial, industrial ug special lots.

Sampol nga datus nga gihatag sa SunStar Cebu ni Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Cuizon niadtong Huwebes, Disyembre 7, nag­pakita nga ang kasamta­ngang balor kada metro kwa­drado alang sa residential lots, diin adunay 10 ka sub-classifications, gikan sa P125 alang sa labing ubos nga sub- classification (SC-10), ngadto sa P4,450 alang sa labing taas (SC-1).

Ang gisugyot nga bag-ong kantidad alang sa mga residential lots mokabat na sa P200 hangtod P5,200.

Si Cuizon wala mohatag sa kasamtangang balor alang sa subdivision ug beach lot classifications. Apan ubos sa sugyot, ang bag-ong base unit market values mokabat na sa P4,400 ngadto sa P9,800 matag metro kwadrado alang sa subdivision land, ug P600 ngadto sa P25,000 matag metro kwadrado alang sa mga beach lot.