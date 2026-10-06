Buhis sa tam-is nga ilimnon pasakaan

Giawhag pagbalik sa mga pundok sa panglawas niadtong Lunes, Oktubre 5, 2026, ang mga magbabalaod nga motabang sa tinguha nga mogamay ang pagkonsumo sa mga tam-is ilimnon sa nasod pinaagi sa pagpasa og mosyon nga magpataas sa buhis niini.
Sa usa ka pamahayag, ang mga pundok sa adbokasiya sa panlawas nag-ingon nga mahinungdanon kaayo ang pagpasa sa maong mosyon tungod kay ang matag serving sa sugar-sweetened beverage nagpataas sa risgo sa type 2 diabetes og 19 porsiyento.
“Artificially sweetened beverages, made with sweeteners such as aspartame, sucralose, saccharin, and erythritol, carry health risks. Thus, consumption of all sweetened beverages, whether sugar-sweetened or artificially-sweetened, should be limited,” matod ni Dr. Carol Narvacan-Montano sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism.
Si Kioh Cerez Monato sa Masustansiyang Pagkain niingon nga ang pagsaka sa buhis sa artificial nga tam-is nga
mga ilimnon usa sa mahinungdanong lakang aron malimitahan ang pagkonsumo niini.
Kon mosaka ang buhis, mosaka sab ang presyo sa artificial nga tam-is nga mga ilimnon ug niini, mapugos ang publiko nga dili na mopalit ug mokonsumo niini.
Kini nga tinguha gisuportahan sa Department of Health (DOH).
“The DOH aims to reduce the consumption of sugary beverages and help protect Filipinos against non-communicable diseases, such as diabetes,” pamahayag sa DOH. / TPM / SunStar Philippines