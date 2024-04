Buhisan nahubsan; desalination plants hayan mo-supply na

Ang Buhisan Dam wala na mogama og tubig, ingon man ang ubang tinubdan sa tubig aduna nay problema, ang Metropolitan Cebu Water District (MCWD) niingon nga ang ilang kinatibuk-ang produksiyon nius-os na og 21 porsiyento.

Ang pagkahubas sa Buhisan Dam nisangpot sa ubos nga pressure ngadto sa walay tubig sa pipila ka mga barangay sa Metro Cebu, matod sa water district niadtong Biyernes.

Ang dam mao ang ikaduhang surface water facility, uban sa Compostela water facility niini, nga mideklarar og zero water production tungod sa huwaw nga dala sa El Niño phenomenon, ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias mitug-an sa “Beyond the Headlines,” online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Abril 26, 2024.

Ang normal nga produksiyon sa Buhisan kay 6,000 cubic meters kada adlaw, apan pagka-Abril 10, mius-os na kini og tunga ngadto sa 3,143 cubic meters nga tubig kada adlaw, sa wala pa hingpit nga nahanaw sulod lang sa duha ka semana.

Sa bahin sa pasilidad sa tubig sa Compostela nga nagkuha og tubig gikan sa Cotcot River, ubos sa normal nga mga kahimtang, makaprodyus kini og 12,500 cubic meters nga tubig kada adlaw.

Ang mga problema sa mga tinubdan sa tubig sa ibabaw niini naghiusa sa pagpataas sa kakuwang sa produksiyon sa MCWD ngadto sa kapin sa 63,000 cubic meters nga tubig kada adlaw o kapin sa 21 porsiyento sa naandang produksiyon niini.

Ang normal nga produksiyon sa MCWD kay 301,000 cubic meters nga tubig kada adlaw, apan niadtong Abril 25, niubos na lang sa 237,472 cubic meters sa usa ka adlaw, matod ni Gerodias.

Mga duha ka semana ang milabay, o kaniadtong Abril 10, ang adlaw-adlaw nga kakuwang sa water utility kay 46,000 cubic meters nga tubig sa usa ka adlaw, alang sa kinatibuk-ang produksiyon nga 254,252 cubic meters.

SURFACE WATER

Sa pagkakaron, ang ubang mga tinubdan sa tubig sa MCWD nagpakita usab og dugang nga pag-ubos sa produksiyon sa tubig.

Ang atabay sa Jaclupan sa dakbayan sa Talisay nagprodyus na lang og 8,000 cubic meters matag adlaw, gikan sa 14,193 cubic meters matag adlaw niadtong Abril 10. Ang naandan nga produksyon niini 30,000 cubic meters kada adlaw.

Ang produksiyon sa tubig sa Lusaran Hydro anaa na sa 11,000 cubic meters kada adlaw, gikan sa 15,000 cubic meters kada adlaw niadtong Abril 10.

Nagpasabot kini nga nagprodyus na lang kini sa ikatulo nga bahin sa naandan nga 30,000 cubic meters kada adlaw.

Si Gerodias niingon nga ang suplayer lang sa tubig gikan sa Luyang River sa lungsod sa Carmen wala maapektuhi. Ang Manila Water Philippine Ventures adunay 10 ka tuig nga kontrata sa pagsuplay sa MCWD og 30,000 cubic meters nga surface water kada adlaw gikan sa Luyang River.

Si Gerodias niingon nga ang mga kasamtangang private water suppliers niini mipasalig nga mohatag og dugang 45,000 cubic meters nga tubig matag adlaw gikan sa ilang underground nga tinubdan sa tubig human giawhag sa MCWD nga palambuon ang ilang produksiyon sa tubig, ug kini ipang-apod-apod sa umaabot nga mga adlaw.

DESALINATION

Dugang pa, si Gerodias niingon nga ilang gipaabot ang pagsugod sa operasyon sa Opao Desalination Plant sa Mandaue City, nga sa sinugdan makagama og 10,000 cubic meters nga tubig matag adlaw. Sa kinatibuk-ang kapasidad, kini makahimo og 25,000 cubic meters nga tubig kada adlaw.

Matod niya nga ang joint venture project sa Pilipinas Water Resources Inc. (PWRI) ug 8990 Housing Development Corp., ang mga tigpasiugda sa Opao desalination facility, gikatakdang mosulay sa mga ekipo karong adlawa, Abril 28, isip kabahin sa pagpangandam niini alang sa umaabot nga operasyon. / EHP