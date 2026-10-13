Bukid sa Pulangbato nangliki, 40 ka pamilya ang nameligro

Nangayo og tabang si Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga pribadong kontraktor nga makapanghuwam og heavy equipments nga magamit sa paghakot sa yuta ug mga tinumpag sa landslide-hit nga Barangay Pulangbato, diin tulo ka miyembro sa usa ka pamilya ang namatay ug posibleng nameligro ang ubang pamilya gumikan sa kahuyang sa bakilid.
Matod ni Archival, moabot sa 20 ngadto sa 40 ka pamilya ang posibleng nameligro human sa landslide niadtong Biyernes, Oktubre 9, 2026, sa Sityo Kandarong Riverside diin gilubong sa yuta ug mga bato ang upat ka miyembro sa usa ka pamilya.
Matod sa mayor, gikinahanglan ang koordinasyon tali sa City Government ug mga opisyal sa barangay aron masulbad ang peligro, ilabina human namatikdan ang mga liki sa ibabaw nga bahin sa bakilid diin napundo ang tubig.
Gipasidan-an ni Archival nga posibleng modagayday ang tubig uban sa yuta nga maghulga sa kaluwasan sa mga residente nga nagpuyo sa ubos nga bahin.
Matod sa mayor, adunay mga kontraktor nga nagpahayag sa ilang kaandam sa pagtabang pinaagi sa pagpagamit og mga ekipo, lakip ang mga trak nga gamiton sa paghakot sa bato ug yuta nga nidahili.
Apan, giklaro niya nga kinahanglan una makakuha ang mga kontraktor og hauling permit gikan sa City Environment and Natural Resources Office (Cenro) sa dili pa sugdan ang paghakot sa yuta.
Giawhag sab sa mayor ang mga residente nga mosunod sa mga mando sa pagbakwit samtang gisusi pa sa mga awtoridad ang kaluwasan sa apektadong lugar.
Nahitabo ang landslide sa usa ka residential compound sa Sityo Kandarong Riverside niadtong Biyernes, taliwala sa kusog nga pag-uwan.
Nalubong sa yuta ang upat ka miyembro sa usa ka pamilya, lakip ang usa ka 60-anyos nga lalaki, iyang 38-anyos nga anak nga babaye ug duha ka gagmayng bata nga manag-agaw. Namatay ang duha ka bata nga nag-edad og lima ug unom ka tuig, ingon man ang ilang 60-anyos nga lola. / CAV