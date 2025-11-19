Bukog sa tawo nakawtan sa Bonbon

Bukog sa gituohang tawo ang nakawtan sa Sityo Spillway, Barangay Bonbon bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo alas 12:30 sa hapon, Lunes, Nobiyembre 17, 2025.
Ang Malubog Police Station 12 pinaagi ni Police Captain Kentbel Parcon nakadawat og report gikan sa mga residente sa Bonbon nga dunay nakawtan nga mga bukog sa gituohan nga iya sa tawo maong nagpadala sila og personnel.
Sa gihimong imbestigas-yon nasuta nga taudtaod na ang maong bukog nga gibana-bana nga kapin na sa lima ka tuig.
Si Police Lieutenant Colonel Joe Losbaños ang information officer sa Cebu City Police Office (CCPO) nibutyag nga nakig-alayon karon ang mga imbestigador sa
Malubog sa mga barangay official sa Bonbon aron makisayod kon duna bay tawo nga na-missing sa mga bukirang dapit.
Nanawagan sab sila niadtong mga kabanay nga dugay na nga nangita sa usa sa miyembro sa ilang pamilya nga mahimong mobisita sa Malubog Police Station aron ilhon o kaha mopaubos sa DNA test aron itandi sa nakuha nga bukog sa tawo nga napalgan sa maong lugar.
“Manawagan ta sa pamilya nga naa sa bukid nga kon kinsa to nga nawad-an og miyembro sa pamilya pwede ra sila nga moanhi sa kampo o bisan sa police station aron ma- check nato kon ilaha ba to nga kabanay ang nakit-an nga bukog,” matod ni Losbaños.
Ang mga nakuhang bukog kasamtangan nga gikustodiya una sa PNP Forensic Unit samtang wala pay niangkon nga kabanay. / AYB