Bukog sa tawo nakawtan sa SRP

Bukog sa tawo ang napalgan sa luna sa SRP Bypass Road, duol sa Balay Silangan sa Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo alas 4:10 sa hapon, Lunes, Agusto 17, 2026.
Usa ka backhoe operator nga nag-clearing sa mga sagbot ang nakadiskobre sa mga bukog sa tawo.
Duol sa mga bukog ang sapatos, mga sinsilyo nga kuwarta, pitaka, ug relo nga gituohan nga iya sa biktima.
Ang backhoe operator nga si Ervin Leal nanawag sab dayon sa Mambaling Police Station nga nakig-alayon sab sa Scene of the Crime Operation (Soco) aron masusi ang maong mga bukog.
Padayon ang gihimong imbestigasyon sa Cebu City Police Office aron mailhan ang nakaplagan’g kalabera. / AYB