Bukog sa ‘tawo’ nakubkoban sa Brgy. Bulacao

Nakubkoban sa mga construction worker nga nagtrabaho sa gitukod nga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office (BDRRMO) sa Barangay Bulacao, Talisay City, ang giingong mga bukog nga gituohang iya sa tawo.
Matod ni Barangay Captain Banjo Abastillas, nakubkoban ang maong mga bukog pasado alas 9:00 sa buntag niadtong Martes, Hulyo 28, 2026.
Sa unang pagtan-aw sa mga trabahante, dihang nakubkoban nila ang yuta nga gibana-banang duha ka tiil ang giladmon, giingong bukog kini sa usa ka bata nga giputos og yellow-green nga jacket o sweatshirt.
Apan matod ni Abastillas, dili pa makaseguro kon bukog ba gyud kini sa tawo tungod kay nagkaputol-putol na ang mga bukog.
‘‘Di sad ta kaseguro kay we cannot determine actually kay napisa-pisa na man ang bukog. Siguro naay forensic nga study regarding ana para ma-determine nato. Pero for the meantime nga ato na siya nga nakubkoban, ato lang sa siya nga gihipos. Unya nakig-coordinate ta sa Talisay Police Station for futher investigation regarding ana,’’ matod ni Abastillas.
Gibutyag sab sa kapitan nga wala silay nadawat nga report gikan sa mga residente bahin sa pagkawala o pagka-missing sa ilang mga sakop sa pamilya.
Giklaro ni Abastillas nga i-turn over nila ang mga nakubkoban ngadto sa Talisay City Police Station aron maeksamin ug matino kon bukog ba kini sa tawo o sa hayop.
Nidugang si Abastillas nga posible nga dugay na kini nga gilubong tungod kay nangadugmok na ang mga bukog. / JDG