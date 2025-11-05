Bul-og sa gugma sa inahan ang miluwas sa iyang mga anak

Ang gugma sa usa ka ina-han milabaw sa tanang kalisdanan.
Mao kini ang gipamatud-an ni Ivy Michelle Actoy, 26, kinsa niubog sa baha nga hangtod na sa iyang hawak sa Sityo Common Lower, Barangay Bacayan, Siyudad sa Sugbo aron maluwas ang iyang kaugalingon ug ang iyang duha ka gagmay nga anak.
Matod ni Actoy, ang ilang kaluwasan iyang giisip nga iyang ikaduhang kinabuhi.
Gisaysay niya sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Nobiyembre 5, 2025, nga kauban niya ang iyang duha ka anak nga lalaki kinsa upat ka bulan pa lang ug ang usa, upat ka tuig sa dihang kalit nga nisaka ang baha.
Wala siya magdahom nga ang tubig mosulod sa sementadong balay sa iyang manghod diin sila nipasalipod gikan sa bagyo. Na-trapped sila sa paspas nga pagsaka sa tubig.
Kahadlok maoy naghari sa iyang hunahuna nga wala masayod kon makagawas ba sila nga buhi.
Namilinbilin na lang siya og mensahe para sa iyang bana nga nagtrabaho sa Saudi Arabia nga nag-ingon nga gihigugma siya nila sa ilang mga anak.
Si Actoy usa sa kapin sa 400 ka pamilya nga kasamtangang nagpasilong sa Bacayan Elementary School. / DPC