Bulk water system sa Malabuyoc mapahimuslan na unya ning tuiga

Gilauman nga mahuman na ang pag-instalar sa bulk water system sa Lungsod sa Malabuyoc karon nga gitugot na ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpadayon sa pagtrabaho niini ug ang paghingpit sa proseso sa pagbutang og suplay sa kuryente sa dapit.
Kini maoy gipahibalo ni Joe Kenneth Arbas sa SBK Construction Inc. atol sa iyang pagbisita sa Kapitolyo sa Huwebes, Septiyembre 11, 2025.
Matod ni Arbas nga subay sa uwahing mga lakang nga ilang gikinahanglan nga kompletuhon mao ang papeles ug resolution nga giduso gikan sa Hunta Probinsyal nga gikinahanglan sab sa Cebu Electric Cooperative (Cebeco) nga dokumento aron makasuplay og kuryente.
“Ang kanang sa Malabuyoc project it’s done, it’s hundred percent completed only ang kuryente na lay kulang. The Provincial Engineering confirmed to us nga na-submit na nila ang requirements sa Cebeco nga Sangguniang resolution authorizing the governor to transact with Cebeco nga ma-power ang transmission lines to the project site,” matod ni Arbas sa Septiyembre 11.
Iyang gidugang nga bisan pa og sa Disyembre pa ang target date of completion sa proyekto, gilauman nga magamit na kini sa dili pa mahuman ang tuig.
Samtang aduna nay kahayag nga nakita alang sa Lungsod sa Malabuyoc, gipaabot nga posible nga malangay pa ang bulk water project sa Lungsod sa Alegria.
Matod ni Arbas nga posibleng i-terminate niini ang kasabutan tali sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation.
“They want us to discuss kay unsaon na nga Discaya man ang license. Because daku-dako pa man ang trabahuon niingon sila namo nga we have to discuss and sit together kay gi-cancel na man to ang kang Discaya nga license,” dugang niya.
Iyang gipasabot nga posible nga sa pag-terminate sa kontrata niini, moapil gihapon sila sa bidding.
Nanghinaot siya nga makapasar ang ilang lisensya sa proyekto sa probinsiya bisan og wala na ang ilang kasabutan sa kontrobersiyal nga Discaya contractor.
Subay sa padayong pag-ukay sa kamatuoran pinaagi sa mga pagdungog sa senado ug ubos balay balauranan, nanghinaot si Arbas nga molutaw ang tinuod sanglit giingong apektado na ang sama kanila nga mga gagmay nga kontraktor.
“Not all contractors are bad, a lot of contractors are even good nanginabuhi sad ni sila nangutang ni sila and karon of what’s happening in the national level nangadaot ang tanang ngalan sa contractors and karon gani when you mention ngalan sa mga contractors hugaw na kaayo...” matod ni Arbas. / ANV