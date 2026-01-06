Bulkan Mayon gipaubos sa alert level 3

Gipasaka sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) niadtong Martes, Enero 6, 2026, ang alert level sa Bulkan Mayon gikan sa 2 ngadto sa 3, diin nagpasabot nga adunay dakong posibilidad sa pagbuto.
Sa usa ka update, ang Phivolcs niingon nga ang Bulkan Mayon nagpakita og “magmatic eruption” sa tumoy nga bahin niini.
Matod sa ahensiya, dako ang kahigayonan sa pag-agas sa lava ug ang pagtungha sa delikadong pyroclastic density currents (PDCs) nga makaapekto sa ibabaw hangtod sa tunga-tungang bahin sa bakilid sa bulkan.
“Pyroclastic density currents or PDCs on the Bonga (southeast) Gully began generating at 12:26 p.m. today from the collapse of newly
extruded lava. The PDCs lasted at least three minutes based on the seismic record and emplaced within two kilometers of the summit crater,” matod sa Phivolcs.
Gimanduan sa ahensiya ang mga residente sa apektadong dapit nga magmatngon batok sa ash fall ug sa posibleng pagbuto sulod sa pipila ka semana o mga adlaw.
Gidili usab ang pagsulod sa six-kilometer permanent danger zone ug ang pagpalupad og bisan unsang ayroplano o aircraft duol sa tumoy sa bulkan.
Sa laing bahin, ang lokal nga kagamhanan sa Camalig, Albay nipahibalo nga ipatuman na nila ang pagbakwit sa mga residente nga anaa sulod sa six-kilometer permanent danger zone sa bulkan. /TPM/SunStar Philippines