Bulkang Kanlaon mibuto, abo gibuga

Nakatala ang Mt. Kanlaon og usa ka moderately explosive nga pagbuto sa crater sa tumoy niini niadtong alas 7:04 sa gabii, Pebrero 26, 2026, nga nilungtad og duha ka minuto, sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (PHIVOLCS).
Ang pagbuto nakamugna og aso ug abo nga niabot og 2,500 metros ibabaw sa crater nga paingon sa habagatang-kasadpan .
Namatngunan sab ang pag-uwan sa mga nagsiga nga tipaka sa bato sa palibot sa crater, samtang ang mga pyroclastic density currents (PDCs) o init nga aso ug bato nangaligid sa sidlakan ug habagatang-sidlakan nga bahin sa bakilid nga niabot og 2 ka kilometros ang gilay-on gikan sa tumoy. / EHP