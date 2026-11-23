Nagpabuto og 45 puntos si Jamal Murray samtang nimugna og triple-double nga 37 puntos, 18 rebounds, ug 11 assists si Nikola Jokic aron pangulohan ang overtime nga kadaugan sa Denver Nuggets batok sa host Chicago Bulls, 151-145, kagahapon, Lunes, Nobiyembre 23, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Sikit ang engkuwentro gikan sa pagsugod ug nakaginhawa lang og luagluag ang Nuggets dihang nakaposte sila og dobleng numero nga puntos, 105-95, pagkahuman sa tulo ka quarters.
Apan wala ra magdugay ug nailog dayon sa Bulls ang labaw, 111-110, pinaagi sa 16-5 rally, nga gituldokan og three-point shot ni Isaac Okoro sa sayong bahin sa 4th quarter.
Human niini, grabe na sab kasikit ang engkuwentro ug nakaginhawa pagbalik og luagluag ang Nuggets dihang nakakompleto og three-point play si Murray, nga naghatag kanila og lima ka puntos nga labaw, 131-126, sa nahabiling 41 segundos sa 4th quarter.
Apan gitubag kini sa pambatong pointguard sa Bulls nga si Josh Giddey og kompletong three-point play ug layup aron tablahon ang duwa, 131-131, sa nahabiling 2.1 segundos.
Sa return play, nasipyat si Jokic sa iyang turnaround 3-point attempt ug napugos ang overtime.
Pagsugod sa overtime, ningmugna ang Nuggets og 8-0 run, nga naghatag kanila og 139-131 nga labaw sa nahabiling 3:24 minutos.
Wala na nakabangon pagbalik ang Bulls gikan niini.
Ang Nuggets nakadawat sab og 21 puntos gikan ni Christian Braun, 18 puntos gikan ni Gordon ug 16 puntos gikan ni Cameron Johnson.
Ang Bulls gipangulohan ni Buddy Hield pinaagi sa iyang 33 puntos, nitampo og 26 puntos si Jalen Smith samtang niamot si Giddey og triple-double nga 23 puntos, 22 assists ug 14 rebounds. / Gikan sa wires