Bulls misungag sa Cavaliers

Nipakatap og triple-double si Josh Giddey para aswaton ang Chicago Bulls batok sa Cleveland Cavaliers, 127-111, sa National Basketball Association (NBA) regular season niadtong Huwebes, Disyembre 18, 2025 (PH time), didto sa United Center, Chicago.
Si Giddey nimugna og 23 puntos, 11 rebounds, ug 11 assists samtang nipaambit pud si Coby White og 25 puntos sa Chicago kinsa nidaog sa uwahing tulo ka duwa human sa pito ka sunodsunod nga kapildihan.
Si Donovan Mitchell nipabuto og game-high 32 puntos apan kuwang kini para makalingkawas ang Cavaliers sa hait nga sungay sa Bulls.
Pito ka players sa Bulls ang nakaabot og double figures, samtang nagtala sila og 35 assists gikan sa 50 ka field goals.
Nitampo si Nikola Vucevic og 20 puntos ug siyam ka rebounds, samtang si Tre Jones niamot og 11 puntos ug 11 assists.
Gitabangan pa kini sa solid nga performances nila ni Isaac Okoro (12 puntos), Kevin Huerter (11), ug Zach Collins (10).
Dako usab ang tabang sa Bulls gikan sa pagbawi ni White sa tres. Human sa iyang 1-for-10 shooting gikan sa three-point range niadtong Lunes ug usa ka 3-for-23 nga pagsugod sa Disyembre, nakaigo siya og 3 sa 5 tres batok sa Cleveland.
Sa bahin sa Cavaliers, si Jaylon Tyson adunay 21 puntos, samtang nisunod sila Darius Garland (15), Jarrett Allen (14) ug De’Andre Hunter (12).
Bisan pa sa 12-point deficit sa first half, nakabawi ang Chicago ug nakauna, 62-58, sa halftime.
Sa wala pa ang intermission, gipangunahan ni Giddey (13 puntos) ug White (11) ang Bulls, samtang si Mitchell (15), Garland (11) ug Allen (10) ang nanguna sa Cavaliers.
Human sa iyang labing bag-ong performance, si Giddey karon adunay unom ka triple-doubles niining season, human sa pito niya niadtong miaging tuig. / RSC