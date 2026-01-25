Bulls misungag sa Celtics

Ang three-point shot ni Kevin Huerter sa nahabilin nga usa ka segundos nihatag sa Chicago Bulls og 114-111 nga kadaogan batok sa Boston Celtics atol sa pagretiro sa jersey ni Derrick Rose sa National Basketball Association (NBA) niadtong Dominggo, Eneero 25, 2026 (PH time) sa United Center, Chicago.

Gikan sa timeout, ang Bulls nipasa sa bola kang Josh Giddey ngadto ka Coby White nga maoy nipasa ngadto kang Huerter didto sa corner para sa game-winner shot.