Bulls misungag sa Celtics

Ang three-point shot ni Kevin Huerter sa nahabilin nga usa ka segundos nihatag sa Chicago Bulls og 114-111 nga kadaogan batok sa Boston Celtics atol sa pagretiro sa jersey ni Derrick Rose sa National Basketball Association (NBA) niadtong Dominggo, Eneero 25, 2026 (PH time) sa United Center, Chicago.
Gikan sa timeout, ang Bulls nipasa sa bola kang Josh Giddey ngadto ka Coby White nga maoy nipasa ngadto kang Huerter didto sa corner para sa game-winner shot.
Gibihag sa Bulls ang No. 2 team sa Eastern Conference nga Celtics para hatagan og nindot nga jersey retirement ni Rose, kinsa mao ang No. 1 overall pick sa Chicago sa 2008 Draft.
Si Coby White maoy nangulo sa Bulls sa iyang 22 puntos ug pito ka assists, samtang si Nikola Vucevic niamot og 16 puntos ug pito ka rebounds.
Ang guard nga si Josh Giddey, nga niduwa sa iyang second game gikan sa injury, nitunol og upat ka puntos, walo ka rebounds ug 10 ka assists sa 24 minutos nga playing time para sa Bulls.
Ang Celtics gitimon ni guard Jaylen Brown nga adunay 33 puntos.
Si Rose, kinsa mao ang Rookie of the Year sa 2008 ug MVP sa 2010-11 season, niduwa og walo ka season sa Bulls.
Ang retirement ceremony ni Rose gi-highlight sa video message ni Michael Jordan. Ang 15 ka tuig nga beterano nga si Rose niapil kang Jordan sa lima ka players nga adunay retired jersey sa Bulls franchise.
Ang uban nga jersey nga giretiro sa Bulls sila Scottie Pippen, Jerry Sloan ug Bob Love.
Sa edad nga 22, si Rose ang pinakabata nga player nga nidaog og MVP award. / RSC