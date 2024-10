Bus driver sa South Bus nga gi-drug test, negative

Gipaubos sa kinalit nga drug test ang mga drayber sa bus nga namasahero sa South Bus Terminal, Dakbayan sa Sugbo, Martes, Oktubre 29, 2024.

Ang mga personnel sa Land Transportation Office (LTO) 7 ug sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang mipara ug misaka sa matag unit sa bus nga moabot sa terminal aron pagpahibawo sa maong katuyoan.

Matod ni Atty. Froilan Jessie Suarez usa sa mga operation officer sa LTO 7 nga ang pagpatuman sa kinalit nga drug test kabahin sa ilang programa nga ‘Oplan Harabas’ aron pagsiguro nga ang mga namasahero sa mga publikong sakyanan sama sa Public Utility Bus dili mga tiggamitan sa ilegal nga drugas.

Sa maong paagi luwas ang pagbiyahe ilabi na nga modagsa ang daghang pasahero niining taas nga holidays sa kasaulogan sa Kalakalag nga manguli sa ilang tagsatagsa ka mga probinsiya.

“This is part of LTO’s kanang mandate nga to ensure road safety sa kadalanan especially karon nga Undas travel season unya daghan ta’g pasahero nga manakay sa atong mga bus ug sa mga public utility vehicles. So one way of preventing road crashed accidents is to ensure nga ang atong drivers is very fit to drive their public utility vehicles that’s why naa tay gitawag nga "Oplan Harabas" para to test drivers regarding the use of illegal drugs,” matod ni Suarez.

Moabot sa 51 ka public utility drivers ang nisulod sa South Bus Terminal ang ilang gipaubos sa random drug test.

Base sa inisyal nga resulta way nagpositibo nga tiggamitan og drugas sa maong mga drayber.

KON MAGPOSITIBO

Gipahibawo ni Suarez nga kung adunay mga drayber nga magpositibo sa paggamit sa ilegal nga drugas magpaabot sila sa confirmatory result ug kon mao lang gihapon ila kining irekomendar nga ipaubos sa drug rehabilitation ug kasamtangan nga imbarguhon ang ilang drivers license.

Sa higayon nga mahuman sa iyang rehabilitasyon moisyu ang LTO 7 og certification nga nakumpleto ang iyang rehabilitation ang drayber ug ilang iuli ang lisensya ug tugotan nga makamaneho pagbalik.

Tinguha sa PDEA 7 ug LTO 7 nga luwas ang mga manakay sa mga publikong sakyanan nga nagbiyahe sa tibuok Central Visayas pinaagi sa pagsiguro nga way drayber nga tiggamitan sa ilegal nga drugas. / AYB