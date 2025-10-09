Bus gidid-an nga mo-pick up og pasahero gawas sa terminal

Aron maundang ang pagpasakay og pasahero daplin sa dalan sa mga provincial bus, ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nagtuon kon unsaon pagpatuman sa lagda nga gitawag og “bus way” nga nagmando sa mga bus nga mosubay sa innermost lane.
Gisugdan sa CCTO ang pagpahugot sa pagpatuman batok sa mga drayber sa provincial bus nga walay disiplina kinsa nagpadayon sa pagpasakay ug pagpakanaog og pasahero gawas sa gi-designate nga mga terminal sulod sa siyudad niadtong Septiyembre 2025.
Matod ni CCTO chief Raquel Arce sa Beyond the Headlines, usa ka online news and commentary program sa SunStar Cebu niadtong Martes, Oktubre 7, 2025, nga bisan pa sa balik-balik nga pagpanakop, ang ubang mga drayber nagpadayon sa pagbalewala sa mga lagda sa trapiko.
Iyang gitumbok nga pipila ka drayber o konduktor nasayod nga ang mga citation ticket nga giisyu sa mga CCTO enforcer, dili bug-at ang silot.
Gilauman hinuon nga kini mausab tungod kay labing minos 12 ka CCTO enforcer ang bag-o lang gi-deputize sa Land Transportation Office (LTO).
Kini nagtugot kanila sa pag-isyu og Temporary Operator’s Permits (TOPs) nga direktang makaapekto sa records sa drayber.
“Sa ato pa, dili sila matintal nga mohunong sa daplin. Inig guwa niya sa bus terminal, kay innermost lane na siya hangtod sa mogawas sa Bulacao,” pasabot ni Arce.
Matod niya nga ang kasagarang gihimo sa mga provincial bus human mogawas sa Cebu South Bus Terminal (CSBT), mao ang pagpabilin sa daplin sa dalan aron magpadayon sa pag-pick up og pasahero.
Kinahanglan silang anaa sa labing sulod nga lane aron malikayan ang ilegal nga paghunong.
Dugang ni Arce nga ang mga provincial bus adunay point-to-point (P2P) nga destinasyon diin makapasakay ug makapakanaog lang sila og pasahero sa gi-designate nga bus stop.
Sa hangyo ni Gobernador Pamela Baricuatro, duha ka bus stop ang gi-designate, duol sa Cebu Institute of Technology-University ug University of San Jose-Recoletos aron ma-accommodate ang mga P2P provincial bus.
Dugang pa ni Arce, ang mga modern PUV bus karon nagbiyahe na sa mga rota gikan sa Talisay, Minglanilla, Naga City, San Fernando, ug Carcar paingon sa Cebu City ug vice versa nga mahimong gamiton sa mga sumasakay.
Sa usa ka text message sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Oktubre 9, si Julieto Flores, ang presidente sa Cebu Provincial Operators Transport Cooperative, niingon nga ang lagda gipatuman na sukad pa niadtong Septiyembre 2025.
Apan naghangyo sila sa Kagamhanan sa Siyudad nga mag-ila ug magbutang og labing minos upat ka bus stop subay sa habagatang corridor sa siyudad.
Niadtong Hunyo hangtod Hulyo 2025, gipatuman sa CCTO ang mga lakang sa “discipline zone” sa dapit sa Banilad-Talamban nga sa sinugdan nakakuha og pagsaway apan nakapalambo sa dagan sa mga sakyanan human hugot nga gipatuman ang no-stopping zone.
Niadtong Agusto, gilusad ang usa ka “discipline zone” subay sa habagatang koridor gikan sa Elizabeth Mall paingon sa Barangay Bulacao.
Usa sa labing dako nga gikabalak-an niadto mao ang padayon nga pagpasakay ug pagpakanaog og pasahero sa mga provincial bus gikan sa CSBT paingon sa habagatan. / EHP