Bus midaro sa poste sa traffic light, 2 angol

Naangol ang drayber ug konduktor sa usa ka de pasaheroa’ng modern bus/jeep human nibangga sa poste sa traffic light sa South Road Properties (SRP), sa Barangay San Isidro, Dakbayan sa Talisay niadtong alas 3:00 pasado sa kaadlawon, Miyerkules, Hulyo 22, 2026.
Ang drayber nga si Jasper Caingles, 45, napiit sulod sa maong sakyanan ang gidala sa tambalan gikataho nga luwas na. Samtang ang konduktor nga si Jovhille Largo, 28, nakaangkon sab og minor injuries.
Sumala ni Caingles, gikan sila sa Tabunok ug padulong na unta sa ilang garahe sa Barangay Poblacion, Dakbayan sa Talisay.
Pag-abot sa dapit sa Barangay Dumlog, giingo’ng kalit nga ni-right turn ang usa ka dump truck bisan nga stop signal ang traffic light.
Nilikay si Caingles sa iyang gimaneho nga jeep hangtod na nalahos ug nibangga sa poste sa traffic light.
Matod sa drayber, mas gipili niyang molikay kay posibleng mas grabe ang nahitabo kon direkta silang nagbangga sa dump truck. /