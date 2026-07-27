Bus nahulog sa pangpang, 30 ka pasahero luwas ra

Milagro nga naluwas ang 30 ka pasahero sa usa ka bus human nahagbong sa pangpang sa may Man-Made Forest, National Highway, Barangay Villa Aurora, Lungsod sa Bilar, Probinsiya sa Bohol, alas 2:45 sa hapon, Dominggo, Hulyo 26, 2026.
Nakadawat og tawag ang Bilar Municipal Police Station gikan sa usa ka sakop sa Tourist Police Unit nga nagpahibalo bahin sa maong aksidente.
Subay sa inisyal nga imbestigasyon, nagdagan sa normal nga gikusgon ang bus sa Rimon Trans (plate number GWM 777 ug body number 3258) nga gimaneho ni Joseph Ratilla, taga La Hacienda, Lungsod sa Alicia gikan sa Lungsod sa Talibon sakay ang 30 ka pasahero. Apan pag-abot sa kurbadahon nga bahin sa karsada, giingong kalit nga nag-malfunction ang steering wheel sa sakyanan.
Tungod niini, nawad-an og kontrol ang drayber hangtod nga natagak ang bus paingon sa ubos sa pangpang.
Dali nga nanawag og rescue personnel ang mga nakasaksi aron matabang ug makuha ang mga pasahero gikan sa nahulog nga sakyanan.
Wala hinuoy natala nga nagrabihan o nakalas sa maong aksidente. Samtang ang drayber ug ang konduktor sa bus boluntaryong nitahan sa ilang kaugalingon sa Bilar Municipal Police Station alang sa padayon nga imbestigasyon. / AYB