Bus operators sa Sugbo dunay P20M fuel subsidy

Makadawat og P20 milyunes nga fuel subsidy ang public transport sector sa Sugbo alang sa mga bus operator.
Kini kabahin sa tinguha nga mapadayon ang regular nga biyahe ug mapalambo ang transportasyon sa mga rota nga nagserbisyo sa Cebu North Bus Terminal (CNBT) ug Cebu South Bus Terminal (CSBT), sumala ni terminal head Ahmed Cuizon.
Matod ni Cuizon, ang pundo nga gi-download gikan sa nasudnong kagamhanan pinaagi sa Department of Transportation (DOTr) anaa ubos sa programang “Tabang Pambyahe” nga naghatag og pinansyal nga ayuda sa mga bus operator.
“Maayo kini nga fuel subsidy tungod kay makahatag kini og pinansyal nga tabang sa mga bus operator ug makaseguro nga adunay biyahe matag 20 minutos sugod sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 12 sa tungang gabii,” pamahayag ni Cuizon.
Iyang gipasabot nga pipila ka mga operator ang nagpakunhod sa frequency o gidaghanon sa ilang biyahe tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina ug krudo.
Kasagaran wa’y sulod nga pasahero ang mga bus kon mobalik na kini sa terminal gikan sa ilang destinasyon, hinungdan nga alkanse kini sa operasyon.
“Gipang-ubos sa mga bus operator ang ilang biyahe tungod kay kaduha sila mogasto sa fuel gikan sa destinasyon paingon sa terminal ug gikan sa terminal paingon sa destinasyon apan kausa ra sila makakolekta og pletehan sa pasahero,” dugang ni Cuizon.
Giklaro ni Cuizon nga nagpabiling normal ang gidaghanon sa mga pasahero, apan ang nakunhoran nga balik-biyahe sa mga bus mao ang hinungdan nga kuwang tan-awon ang mga sakyanan nga nagbiyahe.
Tungod niini, gilauman nga ang subsidy makatabang sa pag-stabilize sa operasyon pinaagi sa pag-abag sa gasto sa krudo aron masunod ang regular nga schedule sa biyahe.
Matod pa ni Cuizon, duna nay memorandum of agreement (MOA) tali sa DOTr ug sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron mapatuman ug maseguro ang rollout o pag-apudapod niini nga programa.
Iyang gidugang nga kini nga inisyatiba gilauman nga modasig sa mga operator sa pagpadayon sa ilang mga rota bisan sa lawom nga gabii, aron maseguro ang mas kasaligan nga pampublikong transportasyon alang sa mga pasahero nga nagbiyahean sa CNBT ug CSBT. / April Vince Villacorta, CNU Intern