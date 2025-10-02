Bus sa norte 50% ra ang nakabiyahe

Limitado gihapon ang operasyon sa mga bus paingon ug gikan sa amihanang Sugbo human madaot ang ubay-ubay nga karsada tungod sa kusog nga linog hinungdan nga may mga rota nga dili maagian.
Matod ni Ahmed Cuizon, administrator sa Cebu South ug North Bus Terminals, mga 50 porsiyento lang sa mga bus ang nag-operate kumpara sa normal nga adlaw.
Iyang gipasabot nga ang ubang bus naipit sa amihanan ug dili makabalik sa siyudad tungod sa naguba o gibabagan nga mga karsada.
Si Cuizon niingon nga kadaghanan sa mga pasahero nga mopauli sa ilang probinsiya kay mga lokal ug naghangyo siya og pasensiya kay nagpabiling lisod ang pagbiyahe sa amihanan ug mas taas ang oras sa paghulat sa bus kaysa naandan.
Bisan pa sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga biyahe, gipasalig ni Cuizon nga hapsay gihapon ang operasyon sa mga terminal.
Sumala sa situation report nga giisyu sa National Disaster Risk Reduction and Management Council niadtong Oktubre 2, 2025, upat ka karsada ug 10 ka tulay ang naguba sa linog.
Niini, tulo ka karsada ug unom ka tulay ang nagpabilin nga dili maagian.
Dili Maagian sa Tanang Matang sa Sakyanan:
• Salag hanging bridge (Tabogon)
• Langoyon bridge (Tuburan)
• Fortaliza bridge (Tuburan)
• Barangay Poblacion road (Daanbantayan)
• Lamac road (Pinamungajan)
• Lambusan bridge (San Remigio)
• Looc bridge (San Remigio)
• Candait-Mangyan road (Sibonga)
• Aliwanay bridge (Balamban)
Maagian sa Gaan nga mga Sakyanan:
• Barangay Putat Bridge (Tuburan)
• Barangay Bagasawe Bridge (Tuburan)
• Bangon bridge (Medellin)
• Dagosungan bridge (Medellin)
• Pandan road (Bogo) / dugang taho ni JJL