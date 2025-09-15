Bus stop, estrikto na'ng ipatuman

Nanawagan si Cebu City Mayor Nestor Archival alang sa pagsabot sa publiko sa mas estrikto nga pagpatuman sa mga balaod sa bus stop.
Matod sa mayor nga ang pagpatuman sa balaod gikinahanglan aron masulbad ang nagkagrabe nga problema sa traffic sa siyudad.
Matod ni Archival kaniadto dili pa kaayo daghan ang mga sakyanan sa karsada, apan karon ang trapiko nahimo nang seryoso nga problema.
Giila sa mayor ang trapiko nga usa sa mga dagkong problema nga nakaapekto sa siyudad.
Ubos sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) franchise rules, ang mga provincial bus kinahanglan nga mo-operate gikan sa ilang gigikanan ngadto sa gi-designate nga mga terminal sa Cebu City.
Namatikdan nga daghang mga bus ang mohunong bisan asa daplin sa dalan nga dako kaayo og kontribusyon sa kahuot sa trapiko.
Matod ni Archival, mga 60 hangtod 70 porsiyento sa kahuot sa trapiko gikan sa mga public utility vehicles, labi na sa mga bus nga nag-load ug nag-unload og mga pasahero sa gawas sa mga terminal.
“Kon ang bus bisag asa mohunong, unsa may mahitabo? That has long been the problem. Citations used to be issued, pero wala man kini ngipon. Now, kon TOP na (Temporary Operator’s Permit), kuhaon man gyud ilang lisensya,” pagpasabot niya.
Giangkon ni Archival nga ang bag-ong palisiya mahimong makahatag og kalisod, labi na sa mga pasahero gikan sa probinsiya nga naanad sa pagkanaog bisan asa sa siyudad.
Dugang sa mayor nga ang Cebu City Transportation Office (CCTO) board nagtrabaho kauban ang LTFRB aron maseguro nga ang mga rota sa bus ug operasyon sa terminal saktong gipatuman.
Giklaro ni Archival nga ang kamanduan dili gikan kaniya, nagpasabot nga ang franchise nga giisyu sa LTFRB nag-ila sa mga rota gikan sa mga terminal sa mga probinsiya ngadto sa mga terminal sa siyudad.
Matod niya nga tungod kay ang siyudad karon nag-atubang og seryoso nga problema sa trapiko, gikinahanglan nga estriktong ipatuman ang gi-designate nga mga rota.
“Ang nahitabo, ang pag-accredit sa terminal usa sad ka dako nga problema. The other thing is, asa man na nimo ibutang ang terminal? If buses will stop only in terminals, it will take more time. But this is what the law says, and we have to follow it,” dugang pa niya.
Bisan pa sa mga problema, matod ni Archival nga ang palisiya gikinahanglan ipatuman. / CAV