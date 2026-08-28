Bus stops sa Tabang PangByahe program, gisusi sa Kapitolyo

Gisusi sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo pinaagi sa Provincial Planning and Development Office (PPDO) ang bus stops sa Tabang PangByahe Program (TPB).
Nagtigom ang maong grupo kauban ang mga lokalidad diin gipresentar ang gisugyot nga mga bus stops sa Mandaue City, Consolacion, Liloan, Compostela, ug Danao City sa amihanang Sugbo.
Samtang sa habagatang Sugbo diha sa Talisay City, Minglanilla, City of Naga, San Fernando, Carcar, ug Sibonga.
Ang tigom kabahin sa pagpangandam sa programa nga magsugod sa Oktubre.
Sugdan ang rota niini sa Cebu I.T. Park paingon sa Danao City samtang ang rota sa south magsugod sab sa Cebu South Bus Terminal.
Gipasabot sa kagamhanan nga dili kini libreng sakay apan tinguha niini nga maminusan ang waiting time ug mas hamugaway nga travel condition ang masinati sa mga pasahero.
Una na nga nahimong kakulian ang giingong kakuwang sa public transport vehicles tungod sa padayong krisis sa lana hinungdan nga nag-limit ang mga operator sa gidaghanon sa mga sakyanan nga padaganon matag adlaw aron makaminos sa gastohanan.
Ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo, pinaagi sa Department of Transportation, ug inabagan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, nakadawat og P20-milyunes nga pundo alang sa pag-implementar sa maong programa. / ANV