Bus, traysikol nagsungag, 1 patay

Usa patay ug usa ang naangol sa nahitabong panagbangga sa trasikol ug bus sa highway sa Barangay Clavera, Lungsod sa Borbon, Sugbo alas 7:30 sa gabii, Sabado, Septiyembre 6, 2025.
Ang nakalas mao ang tricycle driver nga si Rodillo Pelayo Lopez, 51, taga Sitio San Vicente, Barangay Takay, Lungsod sa Sogod, Cebu samtang anaa pa sa tambalanan ang iyang pasahero nga si Marie Jean Lambujon, taga Barangay Binabag, Siyudad sa Bogo Cebu.
Sa imbestigasyon sa Borbon Municipal Police Station nga samtang nagdagan tricycle ug Metro Cebu Autobus sa managlahi nga direksyon, giingong mi-counterflow ang tricycle ug wala gilayon makalihay ang drayber sa bus.
Tungod sa kakusog sa dagan sa duha ka sakyanan, natulimbang ang traysikol ug nadaro pa kini og pila ka metros samtang ang bus nga gimaneho ni Dionne Peañar Araneta, 48, taga Barangay Lapaz, Bogo ang nalahos sa kalibunan.
Sigun sa driver sa Cebu Metro Auto Bus nga pag abot sa maong dapit kalit lang nga mi-overtake ang tricycle nga walay headlights ug gidali niyang gikabig ang manubela apan naabtan gyud tungod kay duol na kaayo.
Gidala sa Juan Dosado Memorial Medical Center ang mga biktima apan gideklara nga dead on arrival si Lopez.
Ang Borbon police station nagpadayon pa sa ilang gihimong imbestigasyon ug kasamtangan nga gikustodiya nila ang driver sa bus nga si Araneta. /