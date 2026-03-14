Business permit renewal sa Cebu City mas gipadali

Paspas nga serbisyo ang nagpaabot sa mga negusyante sa Sugbo human gisagop sa Dakbayan sa Sugbo ang probisyon sa Ease of Doing Business Act aron wagtangon ang kalangay sa pag-renew sa ilang mga permit.
Sa Memorandum 2026-00165 nga gipagawas niadtong Marso 10, 2026, gimanduan ni Mayor Nestor Archival ang Business Permit and Licensing Office (BPLO) sa pagpatuman sa Section 17 sa balaod mahitungod sa Fire Safety Inspection Certificate (FSIC), nga usa ka importanteng kinahanglanon sa pag-renew sa business permit.
Tumong sa maong mando nga paspasan ang proseso pinaagi sa paghatag og tulo ka adlaw nga deadline sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa pagsumiter sa FSIC o sa usa ka negative list nga nag-ila sa mga establisimento nga duna pay mga isyu sa fire safety compliance.
Ubos sa maong memorandum, sa higayon nga ang usa ka negusyo mo-apply alang sa renewal, kinahanglan ihatag sa BFP ngadto sa kagamhanan sa dakbayan ang gikinahanglang sertipikasyon o ang listahan sa mga negusyo nga dunay problema sa fire safety sulod sa tulo ka working days.
Ang negative list maoy mahimong basehan kon kinsang mga establisimento ang duna pay wala masulbad nga isyu sa fire safety.
Ang mga negusyo nga wala malakip sa listahan isipon nga compliant sa mga rekisitos ug mahimo nang mopadayon sa pag-renew sa ilang permit.
Duna usab kini probisyon aron malikayan ang kalangay.
Kon mapakyas ang BFP sa pagsumiter sa FSIC o sa negative list sulod sa tulo ka adlaw, ang establisimento isipon nga adunay temporarily valid FSIC.
Tungod niini, automatic nga ma-renew ug ma-release ang business permit, apan mahimo gihapon nga molihok ang BFP sa umaabot kon duna silay makit-an nga mga kalapasan sa fire safety regulations.
Kini nga lakang nagsuporta sa polisiya sa nasyonal nga kagamhanan nga himuong sayon ug epiktibo ang mga transaksyon sa gobiyerno alang sa mga negusyante. / CAV