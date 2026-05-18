Busking zones tukoron sa Cebu City

Gitinguha sa Dakbayan sa Sugbo ang paghimo og mga busking zones human sa kontrobersyal nga pagdakop sa usa ka harmonica player.
Ang kontrobersyal nga pagdakop sa usa ka 68-anyos nga harmonica player sa downtown Cebu City nakapukaw kang Mayor Nestor Archival sa pagduso paghimo og mga gitakdang lugar alang sa street performers.
Matod niya nga ang insidente nagpadayag sa kakuwang sa paagi pagpatuman sa Anti-Mendicancy Ordinance sa siyudad.
Matod ni Archival, gisusi karon sa City Hall ang usa ka sugyot nga motugot sa mga buskers, musikero, human statues, ug ubang street entertainers nga maka-perform sa mga parke ug plaza ubos sa usa ka programa imbes nga papahawaon sa mga sidewalk ug kadalanan.
Ang lakang subay sa pagdakop kang Ireneo Vidal, nga ang pagkapriso niini nakapasuko sa publiko ug nakapatumaw sab sa debate sa social media kon ang street performance angay ba gyud ikonsiderar nga pagpakilimos.
Si Vidal gidakop niadtong gabii sa Mayo 7, 2026, sa mga kawani sa Cebu City Anti-Mendicancy Office human siya makitang nagtugtog og harmonica sa Colon Street samtang modawat og gagmay’ng donasyon gikan sa mga lumalabay.
Gipanghimakak sa tigulang nga nanglimos siya ug iyang giingon nga nagtugtog lamang siya aron makakuwarta alang sa pagkaon sa iyang 3-anyos nga apo.
Ang video sa iyang pagdakop nikatag sa social media ug nakadawat og daghang pagsaway gikan sa netizens nga nangutana nganong gipriso ang usa ka tigulang nga musikero imbes nga tabangan.
Duna say mga post nga nag-ingon nga si Vidal gidagmalan panahon sa pagdakop.
Niingon si Archival nga iyang gimando ang imbestigasyon human niya makita ang video ug giangkon nga ang insidente nagpakita sa panginahanglan og mas klarong polisiya alang sa street performers.
“We are trying to find ways nga katong mga tawo nga naa sa kadalanan nga nag-busking, maghimo ta og programa nga naa sila’y designated area like the parks,” matod ni Archival.
Iyang giingon nga gitutokan sa siyudad ang posibilidad nga gamiton ang mga publikong plaza isip lugar sa performance sugod sa mga weekend aron legal nga makapakita sa ilang talento ang performers.
Gisusi sab sa City Attorney’s Office kon ang pagbutang ba og donation box samtang nag-perform maisip ba nga pakilimos ubos sa Anti-Mendicancy Ordinance.
“Our point is, if magkanta ka unya magbutang ka og box, nangayo ba ka? These are interpretations nga kinahanglan tan-awon sa City Attorney,” dugang niya.
Giila sa mayor nga nabahin ang opinyon sa publiko online, diin daghan ang nagsaway sa ilang gihulagway nga sobra ka estriktong pagpatuman batok sa mga kabos nga naningkamot lang mabuhi.
Gipadayag sab ni Archival nga dili kini unang higayon nga nadakpan si Vidal ug sa makadaghang higayon na siyang gi-refer sa Cebu City Department of Social Welfare and Services (DSWS).
Gitanyagan na sab siya og tabang ug referral sa mga social welfare program apan nibalik gihapon sa kadalanan tungod sa kalisod ug kakulang sa lig-on nga panginabuhian.
“Katulo na siya gi-refer sa CSWS pero nibalik gihapon siya sa dalan tungod sa kalisod,” matod sa mayor.
Bisan pa niini, gitataw ni Archival nga ang siyudad kinahanglang makab-ot ang balanse tali sa pagmintinar sa kahapsay ug pagpakita og kaluoy sa mga naa sa lisod nga kahimtang.
Matod niya, padayon ang Cebu City sa pagluwas ug pagpasulod sa mga street dwellers ngadto sa mga pasilidad sa gobiyerno ug partner NGOs diin sila hatagan og pagkaon, temporaryong kapuy-an, ug livelihood training.
Apan giangkon sab sa mayor nga nagkadaghan ang mga nagpuyo sa kadalanan samtang daghan sab ang nangabot sa siyudad gikan sa silingang probinsiya aron mangitag oportunidad ug tabang.
Gipunting sab niya ang posibilidad nga ang regular nga dole-outs ug feeding activities sa pipila ka lugar mahimong hinungdan nga mas daghang mendicants ug homeless individuals ang modagsa sa siyudad.
Tungod sa kontrobersiya, gimando ni Archival nga sugdan na sa anti-mendicancy personnel ang paggamit og body cameras o video documentation sa tanang operasyon aron maseguro ang transparency ug mapanalipdan ang duha ka panig gikan sa magkasumpaki nga alegasyon.
“Starting now, kinahanglan naa gyud camera ang operation gikan sa sugod hangtod matapos,” matod niya./ CAV