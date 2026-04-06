Busloton nga tubo sa MCWD, ilegal koneksiyon sa tubig; pabantayan

Taliwala sa gipatuman nga mas taas nga singil sa tubig sa Dakbayan sa Sugbo, nidasig si Mayor Nestor Archival sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) nga pakusgan ang mga paningkamot sa pagpakunhod sa usik sa tubig ug pagpalambo sa serbisyo.
Gipahimug-atan sa mayor nga kinahanglang makita sa mga konsumidor ang klarong kausaban dungan sa ilang pagbayad og mas dako.
Sa usa ka tigom uban sa MCWD board niadtong Marso 31, 2026, gihatagan og gibug-aton ni Archival ang kamahinungdanon sa pag-atubang sa non-revenue water (NRW).
Kini ang mga tubig nga naproseso na unta apan nausik tungod sa mga buslot nga tubo, ilegal nga koneksiyon, ug karaan nga sistema.
Matod niya, kinahanglang maminusan kini samtang gipatuman ang umento. Gimanduan sa mayor ang utility nga ilhon ang mga dapit nga adunay labing dakong usik sa tubig ug unahon kini sa dinaliang pag-ayo. Gipangayuan sab niya ang MCWD og detalyadong report nga naglatid sa mga apektadong dapit, mga solusyon, ug ang gitakdang panahon sa paghuman niini.
Ang maong panawagan nahitabo pipila ka adlaw human gipatuman ang umento sa singil niadtong Abril 1, diin ang minimum nga bayranan sa panimalay nisaka ngadto sa P259.16 gikan sa P235.60, o gibanabana nga 10 porsiyento nga usbaw.
Bisan pa niini, nipadayag og suporta si Archival sa maong umento, sa pag-ingon nga gikinahanglan kini aron mabalanse ang panalapi sa MCWD.
Iyang namatikdan nga dugay na nga nagbaligya og tubig ang MCWD nga alkansi sa gasto.
Gipunting niya nga samtang ang ahensiya nagpalit og tubig sa presyo nga moabot og P65 matag cubic meter, gibaligya lang kini sa mga konsumidor sa tag-P25.
Dugang ni Archival nga ang umento makatabang sa MCWD aron malikayan ang pagkabangkaruta. Giklaro sab niya nga ang maong kausaban sa presyo dugay na nga giaprobahan sa Local Water Utilities Administration (LWUA) ug karon lang gyud napatuman.
Bisan og uyon sa umento, giinsister ni Archival nga kinahanglang palambuon sa MCWD ang ilang tulubagon ug komunikasyon sa publiko.
Gidasig niya ang ahensiya nga mohatag og mas klaro ug data-base nga katin-awan bahin sa umento. / CAV