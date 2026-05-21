Bustamante mikampyon sa US tournament

Gipakita ni Filipino pool legend Francisco “Django” Bustamante nga aduna pa siya’y igong ikabuga dihang iyang gipukan si American Evan Lunda, 4-0, aron angkunon ang kampiyunato sa 2026 Buffalo’s Pro Classic 1 Ball One Pocket Division kagahapon, Huwebes, Mayo 21, 2026 (PH time), sa 5015 Bloomfield sa Jefferson, Louisiana, USA.
Sa edad nga 62, napagawas gihapon ni Bustamante ang tipik sa iyang abilidad nga nagpahimo kaniyang world champion niadtong 2010 aron ibulsa ang $3,700 grand prize.
Gisugdan ni Bustamante ang iyang kampanya sa torneyo pinaagi sa parehong kulbahinam nga kadaugan, 4-3, sa nag-una niyang duha ka mga tahas batok sa mga Amerikanong sila si Mike Delawder ug Bobby Emmons.
Sa quarter-finals, gipukan ni Bustamante an laing Amerikano nga si Josh Roberts, 4-2.
Nakasulod sa finals si Bustamante human niya gilupig si Alex Lely sa Netherlands, 4-3, sa semi-finals.
Si Bustamante maoy ikaduhang Pinoy sunod ni Efren “Bata” Reyes nga napahiluna sa Billiard Congress of America Hall of Fame. / ESL