Bustamante napiling Asia team captain

Napili si Francisco “Django” Bustamante isip non-playing team captain sa Team Asia nga makigbatok sa Team Rest of the World sa ikaduhang edisyon sa Reyes Cup, nga gikatakda karong Oktubre 16-19, 2025, sa Ninoy Aquino Stadium.
Ang kaparang ni Bustamante isip non-playing captain sa Team World mao si American Jeremy Jones, kanhi US Open champion.
Nagkanayon si Bustamante nga mapasigarbuon siya nga napili siyang team captain sa Team Asia hilabi na kay kini nga kompetisyon gipahinungod sa iyang kumpare nga si legendary Efren “Bata” Reyes. / ESL