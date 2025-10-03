Bustamante napiling Asia team captain

Napili si Francisco “Django” Bustamante isip non-playing team captain sa Team Asia nga makigbatok sa Team Rest of the World sa ikaduhang edisyon sa Reyes Cup, nga gikatakda karong Oktubre 16-19, 2025, sa Ninoy Aquino Stadium.

Ang kaparang ni Busta­man­te isip non-playing captain sa Team World mao si American Jeremy Jones, kanhi US Open champion.

Nagkanayon si Busta­mante nga mapasigarbuon siya nga napili siyang team captain sa Team Asia hilabi na kay kini nga kompetisyon gipahinungod sa iyang kumpare nga si legendary Efren “Bata” Reyes. / ESL