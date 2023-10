Butane canisters ‘pisaton’

Dili mominos sa 7 milyunes nga bakanteng butane ca­nis­­­ters nga gibanabana nga mobalor og P285 mil­yunes, nasakmit sa pagronda sa awtoridad sa dakong bodega sa Cebu Rufrance Multigas sa Sitio Batong, Barangay Danglag, lungsod sa Consolacion, alas 10:55 sa buntag, Dominggo, Oktubre 22, 2023.

Ang Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit (AFFCU) gikan sa Camp Crame sa kaulohan maoy nihimo sa operasyon subay sa search warrant nga giisyu ni Judge Lucila M. Cad-Enjambre sa Regional Trail Court (RTC 7 Branch 89 sa dakbayan sa Mandaue nga gipetsahan og Oktubre 20, 2023.

REKLAMO

Naaghat ang operasyon sa CIDG tungod sa reklamo sa upat ka butane manufacturers gumikan sa kalapasan sa Section 2 sa Republic Act (RA) 623 as amended by RA 5700 o an Act to Regulate the Use of Duly Stamped or Marked Bottles.

Naaktuhan ang 22 ka mga empleyado sa Cebu Rufrance Multigas nga nagguba sa nagkadaiyang butane canisters.

Apan ang operator sa usa ka makinarya nilimod sa taho nga ang mga canister ilang pisaton.

Samtang, usa ka represen­tante sa butane canister supplier nga Botin, Tripler, Bluflame ug Regasco nagkanayaon nga usa ka semana ang pagpaniid sa mga operatiba sa CIDG-AFFCU sa gironda nga kompaniya.

Gihulagway niya nga dakong kalapasan sa balaud ang nahimo sa naasoy nga kompaniya tungod sa iyang alegasyon nga usa ka ‘unfair competition’ sa negosyo.

Apan atol sa pagronda sa CIDG, wala ang tag-iya ug mga opisyal sa Cebu Rufrance Multigas nga giingong adunahang negosyante sa Sugbo gawas sa operator sa pressing machine ubang kawani.

Si Ariel Gerado, 30, minyo taga Bais City, Negros Oriental nga nahinabi sa Superba­lita Cebu niingon nga duha ka adlaw pa lang sila nga niabot sa Consolacion uban sa iyang asawa, mga silingan ug giswelduhan sila og P400 ang adlaw.

Matod niya, ang uban kanila tigtangtang sa valve sa canister ug uban sa tigsud sa sako sa gipisat nga canister.

Dugang niya nga stay-in sila sa kompaniya unya wala pa gyud sila makahibalo sa panga­lan sa kompaniya ug pangalan sa tag-iya niini.

LANAYON

Sumala sa representante sa upat ka mga kompaniya, ang mga canister ilang pangpisaton ug dad-on sa laing kompaniya aron lanayon ug himuon nga bag-ong butane canister sa kompaniya.

Matod niini, naghago sila ug nibubo og dakong puhonan apan gikolekta ang ilang ca­nister sa laing kompanya.

Dugang niya nga gibanabana nga subra sa P20 milyunes ang alkanse sulod ning tuiga sa upat ka mga kompanya tungod sa pagpangawala o dili na mabalik ang bakanteng butane canister.

Wala pa kini labot sa mga nangaging tuig dihang wala pa kini masakpi, dason sa re­presentante.

Mahal ang pagpalit nila sa empty canisters aron sudlan og butane gas alang sa ilang dealers apan nangawala kini tungod sa naasoy nga alegasyon.

Gihulagway niini nga dili makiangayon ang gihimo sa maong kompaniya.

Atol ning pagsuwat, wala pa makuha sa CIDG gikan sa Camp Crame ang habig sa tag-iya sa naasoy nga kompaniya.