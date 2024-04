Butata ni Wembanyama misilat sa Pelicans

Gipalakan ni Victor Wembanyama sa San Antonio Spurs si Herb Jones sa New Orleans Pelicans aron dalhon ngadto sa 111-109 ang Spurs sa National Basketball Association (NBA) ka­ga­hapon sa New Orleans.

Nakabangon ang Spurs gikan sa 10 puntos nga biya aron pakuratan ang mas taas og ranking nga Pelicans.

Si Wembanyama nihimo og 15 sa iyang 17 puntos sa se­cond half, lakip na niini ang palak kang Jones. Nitali pud og 12 ka rebounds ug siyam ka assists ang pambato sa Spurs.

“It’s a (facilitating) role I knew I always had in me, really, but it’s been hard, being young, obviously,” sigon ni Wembanyama. “I’m glad how we’re developing. I can’t be a complete player if I don’t make my teammates better. If it shows up in assists, that’s great.”

Si CJ McCollum maoy na­ngulo sa New Orleans sa iyang 31 points, apan 19 niini gikan sa first half ug namugnaw kini sa second half nga adunay 5-of-17 shooting.

Ang beterano nga si Jonas Valanciunas nakahimo og 26 puntos ug pito ka assists sa New Orleans apan nagkaproblema kini sa iyang personal fouls sa second half. / RSC