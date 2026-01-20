Butler nakasinati og angol sa tuhod

Napuno sa kabalaka ang Golden State Warriors human nakasinati og angol sa tuong tuhod ang usa sa ilang labing sinaligan nga si Jimmy Butler atol sa ilang dakong kadaugan batok sa Miami Heat, 135-112, kagahapon, Martes, Enero 20, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Butler ang angol sa nahabiling 7:41 minutos sa 3rd quarter dihang nilukso siya aron dawaton ang bola gikan sa pasa ug nagkabangga sila ni Heat guard Davion Mitchell hinungdan nga dili maayo ang iyang pagtugpa.
Ipaubos sa MRI si Butler ug nanghinaot ang Warriors nga di ra grabe ang iyang pagkaangol. / Gikan sa wires