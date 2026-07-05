Butong Festival 2026 winners

Gisaulog sa Barangay Sabang sa Olango Island ang Butong Festival niadtong Hunyo 27, 2026, isip pasidungog sa ilang iladong preskong butong o batan-ong lubi nga nahimong garbo ug simbolo sa komunidad.
Ang maong produkto dili lamang importante sa panginabuhian sa mga residente kondili usa sab ka atraksyon nga nagdani sa mga bisita sa barangay.
Nasadya ang selebrasyon pinaagi sa mabulokong costume nga giinspirar sa butong ug mga energetic nga street dancing performances nga nagpakita sa kultura, talento, ug panaghiusa sa mga taga-Sabang.
Gisuportahan sa City Government sa Lapu-Lapu ubos sa pagpangulo ni Mayor Cindi King-Chan ang maong kalihukan aron mapreserbar ang lokal nga kultura, mapalambo ang turismo, ug mapalig-on ang identidad sa mga Oponganon.
Ania ang kompletong listahan sa mga mananaog:
Ritual Showdown Winners
• Grand Champion: Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy
• 1st Runner-Up: Hugpong Bulawanong Bunga sa Gugma sa Barangay Sabang
• 2nd Runner-Up: Tribu San Vicentehanon
Special Awards
• Best in Costume: Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy
• Best in AVP: Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy
• Best in Andas: Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy
• Best in Musicality: Hugpong Bulawanong Bunga sa Gugma sa Barangay Sabang
Street Dancing Winners
• Grand Champion: Tribu Maabi-abihon sa Barangay Caw-oy
• 1st Runner-Up: Tribu San Vicentehanon
• 2nd Runner-Up: Hugpong Bulawanong Bunga sa Gugma sa Barangay Sabang
Festial Queen 2026 Winners
• Festival Queen 2026: Jenila Agusto
• 1st Runner-Up: Jane Mary Ngujo
• 2nd Runner-Up: Marry Rose Inoc
Special Awards
• Best in Production Number: Jane Mary Ngujo
• Miss Photogenic: Jenila Agusto
• Miss Social Media Award: Reinrose Rongcale
• Best in Festival Queen Costume: Jenila Agusto
• Best in Solo Performance: Jane Mary Ngujo / PR