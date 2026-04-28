Bwenas sa Magic nagpadayon

Nagkaduol ang No. 8 seed Orlando Magic sa usa ka makabungog nga upset batok sa No. 1 seed Detroit Pistons human kini nikuha og 3-1 series lead first-round Eastern Conference playoffs sa National Basketball Association (NBA).

Gitumba sa Magic ang Pistons, 94-88, sa Game 4 kagahapon, Abril 28, 2026 (PH time), didto sa Kia Center, Orlando.

Si Desmond Bane nipakatap og 22 puntos samtang si Franz Wagner nitunol og 19 puntos sulod sa tulo ka quarters aron itulod ang Pistons duol sa eliminasyon.

Ang Game 5 duwaon karong Huwebes balik ngadto sa korte sa Pistons. / RSC