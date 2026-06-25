Byron Garcia mipiyansa daan sa laing warrant of arrest

Wa pa personal nga nakatunol ang polis sa laing warrant of arrest, giunhan ni kanhi Cebu Provincial Consultant Byron Garcia, og piyansa.
Base sa dokumento nga nakuha sa mga tigbalita niadtong Huwebes, Hunyo 25, 2026, nalutsan og lain na sab nga warrant of arrest si Byron sa three counts sa kalapasan sa Sec. 4 ( c) (4) R.A 10175 in Relation to Article 355 sa Revised Penal Code o Cyber Libel nga adunay piyansa nga P36,000 matag kaso.
Ang maong dokomento giluwatan gikan sa Regional Trial Court (RTC) Branch 83 sa Dakbayan sa Mandaue nga gipirmahan ni Presideng Judge Francisco Garciano.
Tungod sa maong warrant of arrest gisubay ang posible nga nahimutangan ni Garcia, gani gisusi sa mga polis ang usa ka rest house sa Lungsod sa Pinamungajan apan wa ang maong subject sa maong lokasyon.
Samtang sa Facebook post ni Garcia iyang gipahibawo nga nakapiyansa na siya’ng daan og P108,000 sa lain na sab nga warrant.
“Inyo man ko gipalotsan ug lain na pud nga kaso nga wa jud koy kalibotan fiscal, aw magpalusot lang pud ko ug pyansa daan oi,” sigun pa ni Garcia sa iyang caption dungan sa pag-post sa kopya sa iyang release order.
Kahinumdoman nga niadtong Hunyo 11, gisikop sa Dakbayan sa Talisay si Byron human nalutsan og warrant nga gi-isyu sa korte sa Mandaue tungod sa ingong kalapasan sa Safe Spaces Act o gender-based sexual harassment og nakapyansa og P108,000.
Sa uwahing kalamboan, miduso sab og reklamo’ng maltreatment si Byron sa Commission on Human Rights (CHR-7) batok sa mga polis nga nidakop kaniya.
Iyang gipasabot nga nalapas ang iyang katungod isip usa ka senior citizen ug diabetic sa dihang ang mga pulis giingong wala mosunod sa mga lagda nga nagdumala sa pagtratar ug paglain sa mga dinakpan nga adunay mga kondisyong medikal ug uban pang mga kakulian.
Nangatarungan kini nga ang kasamtangang mga jail manual nagkinahanglan sa mga custodial officer nga maoy mo-ila sa mga detained nga nanginahanglan og espesyal nga proteksyon o espesyal nga pagtratar, lakip ang mga senior citizen, mga PWD, mga babaye, ug kadtong adunay mga sakit.
Apan giklaro sa mga abogado niini nga ila pa’ng gisusi ang mga posibli’ng kaso nga ipasaka nila batok sa maong mga pulis. /