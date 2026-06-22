Byron mibasol sa piskal sa Mandaue

Gisaway sa kanhi consultant sa Probinsiya sa Sugbo nga si Byron Garcia ang usa ka piskal sa Mandaue City Prosecutor’s Office tungod sa mga kasong gisang-at batok kaniya sa korte nga, matod niya, wala siya hatagi og kahigayunan nga motubag sa mga reklamo.
Sa iyang Facebook post niadtong Lunes, Hunyo 22, 2026, giingon ni Garcia nga ikatulong higayon na kini nga wala siya makadawat og subpoena gikan sa opisina sa piskal kabahin sa mga reklamong gisang-at batok kaniya.
“Ngano naa naman puy INFORMATION na raffle sa RTC Branch 83 sa Mandaue karong adlawa. Warrant of arrest nalang pud ako madawat ani ron,” matod ni Garcia sa iyang Facebook post.
Sa miaging semana, si Garcia nipasupot og susamang pangutana sa Facebook nga gitumong sa usa ka piskal sa Mandaue City nga iyang gipasanginlan nga naghikaw kaniya sa katungod sa due process.
Apan, wala hinganli ni Garcia ang maong piskal sa duha niya ka Facebook posts.
Gidakop si Garcia niadtong Hunyo 11, 2026, human sa pagpagawas og warrant of arrest sa Municipal Trial Court in Cities sa Mandaue City. Nag-atubang siya og tulo ka kaso sa gender-based online sexual harassment ubos sa Republic Act No. 11313 o Safe Spaces Act, nga naggikan sa mga reklamong gisang-at ni Dr. Elisse Nicole Catalan, anak ni Gobernador Pamela Baricuatro.
Gi-serve sa mga kapulisan ang warrant sa Talisay City Fish Port, diin gidakop si Garcia.
Gitakda sa korte ang piyansa nga P108,000 aron makagawas siya sa kustodiya samtang nagpadayon ang kaso.
Nakakita ang mga piskal og probable cause base sa electronic evidence, lakip na ang mga social media posts ug digital records nga giingong adunay misogynistic ug body-shaming nga mga pahayag nga gitumong kang Catalan.
Gipanghimakak ni Garcia ang mga pasangil ug moatubang siya sa arraignment ug pretrial proceedings sa usa ka korte sa Mandaue City. / MVG