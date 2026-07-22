Byron misumbalik og kiha batok sa 3 ka prosecutor

Nipasaka og kasong kriminal ug administratiba si kanhi Cebu Capitol Consultant Byron Garcia batok sa tulo ka prosecutors sa Dakbayan sa Mandaue tungod sa pasangil paghikaw kaniya sa pag-agi sa husto nga proseso sa gipasaka nga mga kaso ug nahitabong pagdakop kaniya.
Matod ni Garcia, wala siya padad-i og subpoena ug nahibalo lamang siya sa dihang gi-serve na ang warrant of arrest batok kaniya.
Iyang gidugang nga wala sab siya hatagi og kahigayunan nga maka-review sa mga kaso nga gipasaka batok kaniya lakip ang pagduso og motion for reconsideration.
Gikuwestiyon sa kampo ni Garcia nga igo lang sila gihatagan og lima ka adlaw aron pagduso og counter-affidavit. Dili paigo ang maong lugway tungod kay kinahanglan pa nila nga tun-an ang kaso nga gipasaka batok ni Garcia.
“Ana sila: ‘Di lisod kaayo kay kani rabang accused no igsuon ni sa former governor, unya kaning nikiha umagad ni sa present governor’, mao to nipalag ko. Ako giingnan: ‘Uy piskal unsay labot ana? Meaning, imong pasabot ang ex-governor dili na makahatag ninyo og stipend allowance, unya kaning present tighatag ninyo og allowance?” sigon pa ni Garcia.
Sa nasayran, nag-atubang og reklamo si Garcia tungod sa giingong kalapasan sa Safe Spaces Act nga gipasaka ni Capitol Health Consultant Elisse Catalan, anak ni Cebu Governor Pamela Baricuatro, lakip na ang cyber libel complaint nga giduso sa bana niini nga si Dr. Janos Vizcayno Jr.
Subay sa complaint-affidavit nga iyang giduso sa Office of the Ombudsman sa Hulyo 22, 2026, gipasanginlan ni Garcia ang mga prosecutor sa paglapas sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
Lakip sa giduso nga kaso ang grave misconduct, gross neglect of duty, abuse of authority, gross incompetence, gross negligence, conduct unbecoming of a public official, ug conduct prejudicial to the best interest of the service. / ANV