Pagdumot motibo sa pagpamusil

Personal nga dumot ang usa sa mga nag-unang anggulo nga gitutokan sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) sa pagpamusil sa usa ka sakop sa Traffic Enforcement Unit (TEU) batok sa iya ra sab nga kauban sa trabaho.
Gibutyag kini ni Police Captain Edcel Petecio, tigpamaba sa LCPO sa dihang nahitabo sa mga sakop sa media, niadtong Martes, Marso 24, 2026.
“Possible personal since sila man gyud duha naay grudges. But to the extent nga matugkad gyud nato kon unsay reason sa personal grudge, as of this time, di pa ta kahatag og conlusion regarding ana,” matod ni Petecio.
Base sa mga nanggawas sa social media ug dili konpirmado nga taho nga gidudahang love triangle ang hinungdan sa maong pagpamusil.
Apan sa inisyal nga imbestigasyon, nisaysay ang 40-anyos nga biktima nga nagranggo og Police Master Sergeant nga niadtong alas 9:00 pasado sa buntag, Lunes, Marso 23, 2026, niadto siya sa usa ka private cemetery sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City sakay sa iyang awto.
Kalit nga niabot ang puwa nga sakyanan nga gimaneho sa iyang kaubang polis nga usa sab ka Master Sergeant ug pulos nadestino sa Traffic Enforcement Unit sa LCPO.
Sa pagkanaog sa suspek nga polis, kalit niining gipusil ang sakyanan nga anaa sa sulod ang biktima.
Natusak sa bala ang windshield sa driver’s side sa kilid ug atubangan nga bahin.
Gibana-bana nga anaa sa unom ngadto sa pito ka metros ang gilay-on sa suspek dihang napusil, samtang nakalihay o nakahupo ang biktima sa nanglapos nga bala.
Matod ni Petecio ilaha pa’ng sutaon kon naigo ba gyud sa bala ang biktima o naigo lang sa mga tipaka sa nabuak nga samin tungod kay wala na kini nagpadala sa tambalanan.
“Base sa atong nakita, posibleng daplis o splinter lang sa mga shattered glasses. Wa man gyud kadugo, something like scratch lang pero niaksiyon siya og hubag,” paghulagway ni Petecio.
Anaa na sa luwas nga kahimtang ang biktima apan gipaubos siya sa restrictive custody ug gidisarmahan sab.
Nakahipos ang mga imbestigador og walo ka mga empty shells sa maong lugar.
Human sa maong hitabo, nisurender ang suspek sa ilang opisina sa TEU lakip ang service firearm nga gigamit.
Sa pagkakaron gibalhog na sa bilangguan ang suspek ug niadtong Martes, Marso 24, pormal nga nasanga-at ang reklamo’ng frustrated o attempted murder. Nagdumili sa pakighinabi sa mga sakop sa tigbalita ang polis nga suspek nga na-detain sa custodial facility sa city police office./