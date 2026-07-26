Nisulbong ang ranking sa Philadelphia 76ers ug nahimong usa sa mga paborito nga modaog sa National Basketball Association (NBA) sa umaabot nga season human nga nakuha sa team ang beterano nga si LeBron James.
Sa gipagawas nga ranking sa BetMGM, usa ka premier sportsbook ug mao pud ang gibasihan sa mamusta og basketball sa Las Vegas, anaa sa ikatulo nga pwesto ang 76ers sa paborito nga modaog sa NBA 2026-2027 season.
Nagtabla sa unang pwesto ang Oklahoma City Thunder ug San Antonio Spurs samtang naa sa ikaduhang dapit ang reigning champion New York Knicks.
Di pud yano ang naporma nga lineup sa Philadelphia ug ang ilang starting five usa sa pinakalig-on sa liga.
Ang point guard sa Philadelphia si NBA All-Star Tyrese Maxey, ang shooting guard si V.J Edgecombe nga third overall pick sa 2025 NBA Draft, ug ang small forward si Jaylen Brown nga 1-time NBA champion ug NBA Finals MVP.
Mokompleto sa dominante nga lineup mao si James nga 4-time NBA champion ug ang 7-time All-Star ug kanhi league MVP Joel Embiid.
Ang 76ers maoy pinakadako og nabuhat sa free agency human nila nakuha si Brown pinaagi sa trade sa Boston Celtics, dayon si James sa free agency.
Nisakripisyo si James og dako nga kwarta para masulod sa usa ka solido nga title contender. Ang kontrata ni James sulod sa duha ka tuig nibalor lang og $8 milyones nga veteran minimum contract.
Mokabat ngadto sa $49 milyones nga sweldo sa usa ka season ang mawala kang James kay wa niya kuhaa ang maximum contact.
Si James nagtinguha nga makadaog sa iyang ikalima nga titulo sa liga. Ang iyang unang duha ka titulo gikan sa Miami Heat, ang ikatulo sa Cleveland Cavaliers, ug ang ikaupat nahitabo atol sa mubo nga season ug bubble play sa 2020 ubos sa Los Angeles Lakers.
Ang Philadelphia dugay nang uhaw sa titulo kay uwahi kini nga nakatilaw og kampiyonato 43 ka tuig na ang nakabalay nga gipangulohan nila Julius "Dr J" Erving, Moses Malone ug Maurice Cheeks. / RSC