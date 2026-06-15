C-Mac, TNT nakapugos og game 7

Nagbangis og maayo si import Chris McCullough aron ilikay ang TNT Tropang 5G sa kaw-it sa panamilit sa Game 6 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner's Cup Finals batok sa Brgy. Ginebra Gin Kings niadtong Dominggo sa gabii, Hunyo 14, 2026, sa Smart Araneta Coliseum.
Ning sangkaa, nga gisaksihan og 22,731 ka mga tumatan-aw nga nagpunsisok sa venue, nimugna si McCullough og career-high 53 puntos ug 22 rebounds aron agakon ang Tropang 5G sa 98-90 nga kadaugan nga maoy nakapugos og deciding game ning gikahinamang best-of-seven series.
"I just wanted to come out and be aggressive," matod ni McCullough, nga napatik sa www.pba.ph.
Kuyaw sab nakaduwa ang resident import sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si Justin Brownlee, kinsa nagpakatap og 52 puntos, apan si McCullough gyud nipatigbabaw hilabi na sa hinapos nga bahin.
Nahimo sa Tropang 5G ang kadaugan bisan wala ang duha sa ilang mga sinaligan nga sila si Calvin Oftana ug Brandon Ganuelas-Rosser, kinsa pulos adunay angol.
Puntos matag usa:
TNT (98) – McCullough 53, Heading 19, Pogoy 13, Castro 3, Nambatac 3, Khobuntin 3, Williams 2, Galinato 2.
Ginebra (90) – Brownlee 52, Rosario 9, J.Aguilar 8, Abarrientos 6, Holt 5, Pinto 5, Thompson 3, Abis 2. / ESL