C-Stan nag-una sa NA BPC race

Nailog ni Brgy. Ginebra Gin Kings big man Christian Standhardinger ang nag-unang puwesto sa inilugay sa Best Player of the Conference sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup.

Napapha ni Standhardinger sa labing ibabaw nga puwesto ang Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si June Mar Fajardo human siya nag-average og 38 statistical points pagtiklop sa elimination round.

Ang Fil-German nga gitawag og C-Stan nirehistro og 17.3 puntos, 9.6 ka rebounds ug 5.3 ka assists nga averages sulod sa 11 ka mga duwa.

Sa tunga-tungang bahin sa komperensya, anaa ra unta sa ikaduha si Standhardinger sunod ni Fajardo.

Apan dihang naangol si Fajardo (franctured left hand), unom ka mga semana kining wala nakaduwa hinungdan nga natangtang siya lista sa inilugay sa pasidungog.

Sa lagda sa PBA, ang usa ka magduduwa kinahanglang makapakita og aksyon 70 porsiyento sa tanang mga duwa sa elimination round aron puwede mahimo'ng kandidato sa inilugay og pasidungog.

Nagsunod ni Standhardinger mao si San Miguel guard CJ Perez (35.2 SPs), ikatulo si Arvin Tolentino sa NorthPort Batang Pier (35.1 SPs), ikaupat si Calvin Oftana sa TNT Tropang Giga (35.0 SPs) ug ikalima si Ginebra guard Scottie Thom­pson (32.5 SPs).

Mikompleto sa Top 10 mao sila si Maverick Ahanmisi sa Ginebra, Magnolia Hotshots guards Jio jalaon ug Mark Barroca, Chris Newsome sa Meralco Bolts ug Jason Perkins sa Phoenix Fuel Masters.

Sikit nga nag-ilog sa Best Import award mao sila si Rahlir Hollis-Jefferson sa Tropang Giga (67.5 SPs) ug Bennie Boatwright sa Beermen (67.3 SPs).