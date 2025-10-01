Cañete dili kaaway sa Thrilla in Manila

Napugos pag-atras si Omega Boxing Stable fighter Benny Cañete sa iyang tahas batok kang Ariel Antimaro sa undercard sa Thrilla in Manila 50th Anniversary” sa Araneta Coliseum sa Quezon City karong Oktubre 29, 2025.
Kini gumikan kay nakasinati si Cañete og angol sa iyang wala nga abaga (rotator calf) atol sa iyang sparring session batok kang Leonard Sarcon ning bag-ohay lang.
Mopuli sa puwesto ni Cañete mao si Jubert Buhat.
Ang pagkaangol ni Cañete giingong nagkinahanglan og unom ngadto sa walo ka semana nga rehabilitasyon. /EKA