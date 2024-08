Cañete gikonsiderar nga himuong permanteng hepe sa CCPO

Nagpaabot pa si acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia sa listahan sa mga police official nga maoy pilian nga modumala sa Cebu City Police Office (CCPO).

"I will have to tell you honestly nga naghuwat pa gyud ko sa recommendation gikan sa Philippine National Police-Camp Crame as of now wala pa gyud ko kadawat sa five names nga ilang gisaad kanako.

“But most definitely si Colonel Cañete will be one of those that I will consider and reconsider ilabi na karon nga dako kaayo ni nga feather on his cap so to speak sa kani nga particular nga issue," pamahayag ni Garcia.

Si Police Colonel Antonietto Cañete nagsilbing OIC sa CCPO human nga gihulipan sa katungdanan si Police Colonel Ireneo Dalogdog.

Sa sayo pa, nagduhaduha sa pagtudlo si Garcia ngadto ni Cañete subay sa mga sunodsunod nga insidente sa kriminalidad sa dakbayan sa Sugbo.

Apan ning bag-ong kalambuan kabahin sa nahitabong dungan nga pagtulis sa duha ka jewelry story sa Barangay Ermita diin dali nga nakuha ang sakyanan nga gigamit nga getaway vehicle sa mga tulisan, nausab na ang panglantaw sa kasamtangan nga mayor.

Samtang si Cañete sa iyang bahin nagkanayon nga kon siya man o dili ang mapilian nga mamahimong permanenting CCPO director, alang niya ang pagdumala sa CCPO dili alang sa iyang kaugalingon apan ngadto sa seguridad sa mga Sugboanon.

"Yung satisfaction ng community what matters most for me, kasi yung endorsement mag city director ka OIC, acting pareha lang yan, ang important your serve and give your best and protect the people your serve in a particular area of responsibilities," matod ni Cañete.

Giangkon sa maong police official nga daghan pa nga trabahuon sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ilabi na sa mga dagkong kalihukan sama sa nagsingabot nga Pasigarbo sa Sugbo.

Sigon niini nga nakahan-ay na ang ilang pagpangandam sa seguridad sa mga contingent.

Wala lang una siya mag hunahuna kon siya ba ang itudlo nga mangulo sa CCPO tungod kay nakatutok sila karon sa pagpatuman sa seguridad sa tibuok dakbayan sa Sugbo. / AYB